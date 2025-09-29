„Getafe“ trenerio Jose Bordalas nusivylimas: „Suraskite kitą tokią profesionalų komandą“

„Ką man daryti – mes turime tik vieną puolėją komandoje. Borja Mayoralas ir viskas, tuo mūsų puolėjų sąrašas baigiasi. Parodykite man dar vieną profesionalų klubą, kuriame būtų tik vienas puolėjas? Na, palauksiu“, – cituojamas J. Bordalas, aiškiai išreiškęs nusivylimą dėl sudėties galimybių.
Analizuodamas situaciją, J. Bordalas pabrėžė, jog tokia sudėtis verčia ieškoti kūrybiškų sprendimų – Allanas Nyomas prieš tai rungtyniavo dešinėje gynybos pusėje, bet gyvybiškai trūkstant puolimo alternatyvų, treneris pasiryžta žaisti ir nestandartiniais variantais.
J. Bordalas ne kartą minėjo, kad išradingumas ir universalumas – būtini, kai klubas negali sau leisti didesnių investicijų į sudėtį.
„Nesvarbu, kas esi – jei turi tik vieną puolėją, kovok su tuo, ką turi. O jei kas nors mano, jog su viena atakuojančia figūra galima pasiekti aukščiausius rezultatus – laukiu jų pavyzdžių tiesioginiame eteryje.“
Nepaisant trūkumų puolimo grandyje po 7 turų Ispanijoje „Getafe“ žengia 8-oje pozicijoje.
