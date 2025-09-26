Ispanijos rinktinės treneris sureagavo į Flicko kritiką dėl Yamalio situacijos

„Šiuo metu neprisimenu, ką H. Flickas sakė. Man taip pat tai neįdomu“, – ketvirtadienį įvykusiame renginyje teigė strategas.
Priminsime, jog L. Yamalis sugrįžo po tarptautinės rinktinių pertraukos į klubą patyręs kirkšnies traumą. Dėl šios priežasties jaunasis talentas praleido rungtynes su „Valencia“, „Newcastle United“, „Getafe“ ir „Real Oviedo“.
„Barcelonos“ vyriausiasis treneris Hansi Flickas kiek anksčiau sukritikavo Ispanijos rinktinės elgesį ir paragino labiau rūpintis savo jaunaisiais talentais. Strategas atskleidė, kad dėl šios problemos L. Yamalis negalėjo treniruotis su nacionaline komanda, tačiau žaidė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse su Bulgarija ir Turkija gavęs skausmą malšinančių vaistų.
„Viskas gerai. Jei jis taip pasakė, tai yra jo nuomonė. Galiu su tuo gyventi“, – paklaustas apie L. De la Fuente reakciją teigė H. Flickas.
