Vėl sustabdė trauma: paaiškėjo, kiek laiko žaisti negalės Gavi

Gavi, kuris sugrįžo po praėjusiame sezone patirtos to paties kelio priekinio kryžminio raiščių traumos, nežaidžia futbolo nuo rugpjūčio mėnesio.
Katalonai iš pradžių tikėjosi, jog operacijos bus galima išvengti, tačiau taip neįvyko. 21-erių metų futbolininkas 2023 m. lapkritį atstovaudamas Ispanijos rintinei patyrė kryžminių raiščių plyšimą ir nežaidė 11 mėnesių.
Gavi šiame sezone spėjo sužaisti vos dvejas rungtynes, per kurias „La Liga“ pirmenybėse atliko vieną rezultatyvų perdavimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!