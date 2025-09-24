Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Vėl sustabdė trauma: paaiškėjo, kiek laiko žaisti negalės Gavi

2025-09-24 11:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 11:43

„Barcelona“ pranešė, jog Gavi bus atlikta dešiniojo kelio menisko operacija ir saugas negalės rungtyniauti apie penkis mėnesius.

Gavi | Scanpix nuotr.

„Barcelona" pranešė, jog Gavi bus atlikta dešiniojo kelio menisko operacija ir saugas negalės rungtyniauti apie penkis mėnesius.

Gavi, kuris sugrįžo po praėjusiame sezone patirtos to paties kelio priekinio kryžminio raiščių traumos, nežaidžia futbolo nuo rugpjūčio mėnesio.

Katalonai iš pradžių tikėjosi, jog operacijos bus galima išvengti, tačiau taip neįvyko. 21-erių metų futbolininkas 2023 m. lapkritį atstovaudamas Ispanijos rintinei patyrė kryžminių raiščių plyšimą ir nežaidė 11 mėnesių.

Gavi šiame sezone spėjo sužaisti vos dvejas rungtynes, per kurias „La Liga“ pirmenybėse atliko vieną rezultatyvų perdavimą.

