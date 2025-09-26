Sergio Busquetsas paskelbė apie karjeros pabaigą po MLS sezono

„Jaučiu, kad atėjo laikas atsisveikinti su profesionalaus futbolininko karjera. Jau beveik 20 metų mėgaujuosi šia neįtikėtina istorija, apie kurią visada svajojau. Futbolas padovanojo man unikalių patirčių nuostabiose vietose su geriausiais kelionių draugais.
Dėkoju „Barcelonai“, savo gyvenimo klubui. Ten aš išpildžiau savo vaikystės svajones vilkėti mylimus marškinėlius šimtuose rungtynių. „Camp Nou“ stadione išgyvenau unikalias akimirkas, kurių niekada nepamiršiu.
Dėkoju Ispanijos nacionalinei komandai. Man buvo garbė tiek kartų atstovauti jai ir džiaugtis pasiekimais, kurie visada išliks mano širdyje.
Dėkoju Majamio „Inter“ klubui, kad leido man būti šio naujo ir augančio klubo dalimi, kuriame norėjau patirti ką nors naujo ir prisidėti“, – teigė S. Busquetsas.
Priminsime, jog S.Busquetsas praleido 15 metų „Barcelonos“ gretose, laimėjo devynis „La Liga“ titulus, septynis kartus į viršų kėlė Ispanijos Karaliaus taurę bei tris kartus triumfavo UEFA Čempionų lygoje. Pastarasis taip pat laimėjo pasaulio futbolo čempionatą su Ispanija 2010 metais ir Europos futbolo čempionatą 2012 metais.
