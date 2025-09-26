Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Conoras McGregoras iškėlė įspūdingus reikalavimus, kad jis pasirodytų UFC Baltųjų rūmų renginyje

2025-09-26 09:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 09:39

UFC patvirtino planus surengti turnyrą Baltuosiuose rūmuose, o Conoras McGregoras nori atsidurti jo centre. Kovotojas pateikė gana didelius reikalavimus, kad būtų įtrauktas į šį turnyrą ir jie gali smarkiai nustebinti UFC vadovą Daną White’ą.

Conoras McGregoras | Instagram.com nuotr

UFC patvirtino planus surengti turnyrą Baltuosiuose rūmuose, o Conoras McGregoras nori atsidurti jo centre. Kovotojas pateikė gana didelius reikalavimus, kad būtų įtrauktas į šį turnyrą ir jie gali smarkiai nustebinti UFC vadovą Daną White’ą.

REKLAMA
0

Liepos mėnesį D. White‘as patvirtino, jog organizacija derasi su Baltųjų rūmų administracija dėl būsimo turnyro, o prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė jį surengti 2026 m. liepos 4 d., minint šalies 250-ąjį gimtadienį. C. McGregoras nedelsdamas pareiškė norą kovoti šiame renginyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar C. McGregoras socialiniuose tinkluose išdėstė savo kontrakto reikalavimus: Airijos legenda nori 100 mln. JAV dolerių ir pagreitintų vizų visai savo šeimai bei draugams, kad jie galėtų dalyvauti.

REKLAMA
REKLAMA

Ši suma atrodo itin didelė, turint omenyje, jog už bokso kovą su Floydu Mayweatheriu jaunesniuoju 2017 m. C. McGregoras uždirbo apie 30 mln. JAV dolerių.

REKLAMA

Kalbant apie vizas, greičiausiai turima omenyje D. Trumpo administracijos rugsėjo 19 d. vykdomuoju įsakymu pradėtą „Gold Card“ programa. Ji leidžia kiekvienam, paaukojusiam 1 mln. JAV dolerių JAV Prekybos departamentui, gauti pagreitintą imigracijos procesą.

Buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas C. McGregoras nekovojo nuo 2021 m., kai pralaimėjo Dustinui Poirier ir patyrė kojos blauzdikaulio lūžį. Pernai jis turėjo susitikti su Michaelu Chandleriu „UFC 303“ turnyre, tačiau dėl sulūžusio kojos piršto C. McGregoras buvo priverstas pasitraukti.

REKLAMA
REKLAMA

Ruošdamasis sugrįžimui, šią vasarą C. McGregoras vėl prisijungė prie UFC dopingo testavimo programos. Tai buvo pirmasis žingsnis siekiant grįžti į narvą, tačiau kol kas lieka neaišku, ar jis dar sulauks kitos kovos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų