Conoras McGregoras iškėlė įspūdingus reikalavimus, kad jis pasirodytų UFC Baltųjų rūmų renginyje

Liepos mėnesį D. White‘as patvirtino, jog organizacija derasi su Baltųjų rūmų administracija dėl būsimo turnyro, o prezidentas Donaldas Trumpas pasiūlė jį surengti 2026 m. liepos 4 d., minint šalies 250-ąjį gimtadienį. C. McGregoras nedelsdamas pareiškė norą kovoti šiame renginyje.
Dabar C. McGregoras socialiniuose tinkluose išdėstė savo kontrakto reikalavimus: Airijos legenda nori 100 mln. JAV dolerių ir pagreitintų vizų visai savo šeimai bei draugams, kad jie galėtų dalyvauti.
Ši suma atrodo itin didelė, turint omenyje, jog už bokso kovą su Floydu Mayweatheriu jaunesniuoju 2017 m. C. McGregoras uždirbo apie 30 mln. JAV dolerių.
Kalbant apie vizas, greičiausiai turima omenyje D. Trumpo administracijos rugsėjo 19 d. vykdomuoju įsakymu pradėtą „Gold Card“ programa. Ji leidžia kiekvienam, paaukojusiam 1 mln. JAV dolerių JAV Prekybos departamentui, gauti pagreitintą imigracijos procesą.
Buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas C. McGregoras nekovojo nuo 2021 m., kai pralaimėjo Dustinui Poirier ir patyrė kojos blauzdikaulio lūžį. Pernai jis turėjo susitikti su Michaelu Chandleriu „UFC 303“ turnyre, tačiau dėl sulūžusio kojos piršto C. McGregoras buvo priverstas pasitraukti.
Ruošdamasis sugrįžimui, šią vasarą C. McGregoras vėl prisijungė prie UFC dopingo testavimo programos. Tai buvo pirmasis žingsnis siekiant grįžti į narvą, tačiau kol kas lieka neaišku, ar jis dar sulauks kitos kovos.
$100million to fight at the White House along with 100 U.S “Golden Visas” for myself and family and friends— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2025
I look very forward to entertaining the fighting world once again.
A pleasure I never take for granted!
