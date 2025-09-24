Kondratavičiaus nokautuotas Barbiras pasidalino pirma žinute po kovos: „Noriu padėkoti Dievui, kad esu sveikas“

Kova užtruko vos 66 sekundes.
THAT RIGHT HAND 😮💨— UFC (@ufc) September 24, 2025
Mantas Kondratavicius wasted no time getting the job done tonight! #DWCS pic.twitter.com/u0GZQHGUU6
„Noriu atsiprašyti visų, kurie manimi tikėjo. Neturiu jokių pasiteisinimų. Jaučiausi pasiruošęs kovai geriau nei bet kada anksčiau, maniau, kad esu pasiekęs optimalią sportinę formą. Visgi, aš gerai žinau, kad atsitiktinumų mūsų gyvenime nebūna. Jei jau pralaimėjau, reiškia toks buvo Dievo planas. Noriu padėkoti Dievui, kad esu sveikas, jaučiuosi gerai ir pažadu grįžti į narvą būdamas dar stipresnis“, – savo „instagram“ paskyroje rašė D. Barbiras.
Prieš šią kovą būtent D. Barbiras buvo laikomas nežymiu kovos favoritu. Kroato šansai laimėti kovą vertinti beveik 53 proc.
D. Barbiras pralaimėjimo kartėlio nebuvo patyręs nei mėgėjų, nei profesionalų kovose. Į MMA narvą jis įžengė dar 2020 m.
