TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Kondratavičiaus nokautuotas Barbiras pasidalino pirma žinute po kovos: „Noriu padėkoti Dievui, kad esu sveikas“

2025-09-24 16:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 16:19

Las Vegase vykusiame Dana White‘o „Contender Series“ turnyre įspūdingą pergalę iškovojo 26-erių metų lietuvis Mantas Kondratavičius (8-1), kuris vidutinio svorio kategorijos kovoje ne tik techniniu nokautu įveikė iki tol be pralaimėjimų žengusį kroatą Dani Barbirą (7-1), bet ir išsikovojo kontraktą su stipriausia pasaulyje MMA organizacija UFC.

Kovos akimirka (UFC nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Kova užtruko vos 66 sekundes.

„Noriu atsiprašyti visų, kurie manimi tikėjo. Neturiu jokių pasiteisinimų. Jaučiausi pasiruošęs kovai geriau nei bet kada anksčiau, maniau, kad esu pasiekęs optimalią sportinę formą. Visgi, aš gerai žinau, kad atsitiktinumų mūsų gyvenime nebūna. Jei jau pralaimėjau, reiškia toks buvo Dievo planas. Noriu padėkoti Dievui, kad esu sveikas, jaučiuosi gerai ir pažadu grįžti į narvą būdamas dar stipresnis“, – savo „instagram“ paskyroje rašė D. Barbiras.

Prieš šią kovą būtent D. Barbiras buvo laikomas nežymiu kovos favoritu. Kroato šansai laimėti kovą vertinti beveik 53 proc.

D. Barbiras pralaimėjimo kartėlio nebuvo patyręs nei mėgėjų, nei profesionalų kovose. Į MMA narvą jis įžengė dar 2020 m.

