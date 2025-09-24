Mantas Kondratavičius po žaibiškos pergalės ir kontrakto su UFC: „Labai didžiuojuosi atstovaudamas savo šalį ir parodydamas, kad nors ir nesame dideli, bet esame stiprūs“

„The Fighter House“ klubo kovotojas M. Kondratavičius nuo pat pradžių spaudė kroatą, netikėtai jį pargriovė, o netrukus tęsė kovą klinče. Vėliau atsitraukė, pataikė spyrį į korpusą ir smogė dešine ranka iš viršaus. Smūgis pasiuntė varžovą ant žemės, o M. Kondratavičius nesuteikė jam jokio atokvėpio ir užbaigė kovą smūgių kruša, kol teisėjas sustabdė dvikovą.
„Jausmas tikrai labai geras, toks ir buvo tikslas nuo pat tada, kai buvau vaikas – norėjau patekti į UFC, – po kovos vykusioje spaudos konferencijoje pripažino M. Kondratavičius. – Esu iš nedidelės šalies ir tik antras vyras kovotojas, kuris pateko į UFC. Labai didžiuojuosi atstovaudamas savo šalį ir parodydamas, kad nors ir nesame dideli, bet esame stiprūs. Nežinau, ar tai buvo likimas, bet žinau, kad labai norėjau čia būti, labai stipriai daug metų dėl to dirbau. Sunkus darbas atsiperka.“
Paklausus apie jausmus po kovos, M. Kondratavičius teigė, kad buvo sunku tai suvokti: „Labai sunku suvokti, bet jausmas labai geras. Tikėjausi sunkios ir ilgos kovos, bet kai tai baigiasi taip greitai – nuostabu. Po kovos taip pat viskas buvo nuostabu, tai lyg sapnas.“
Kovotojas atskleidė, kad nors jis ir tikėjosi sunkios bei ilgos kovos, tačiau jo planas buvo nuo pat pradžių spausti varžovą.
„Galvojome apie spaudimą nuo pat pradžios. Žinojome, kad Dana (White'as, – aut. past.) mėgsta aktyvias kovas nuo pat pradžių, mėgsta aktyvius kovotojus, o toks ir yra mano stilius – stengtis anksčiau užbaigti kovą“, – sakė M. Kondratavičius.
Nuo tada, kai 2023 m. birželį M. Kondratavičius patyrė iki šiol vienintelį karjeros pralaimėjimą „Ares FC“ organizacijoje prieš Virgilą Augeną, jis jau iškovojo tris pergales iš eiles. „Cage 61“ turnyre Suomijoje jis 2024 m. vasarį rankos laužimu įveikė Kirillą Lumivouri, 2025 m. kovą „Cage Warriors 184“ turnyre pirmajame raunde nokautavo Michaelį Tchamou, o dabar ir įveikė D. Barbirą.
Kalbėdamas apie tai, kada galime jį vėl išvysti narve, M. Kondratavičius teigė, kad truputį pailsės ir vėl sugrįš į treniruotes bei lauks pasiūlymo kautis.
„Dabar neturiu jokių traumų, jaučiuosi gerai. Buvo ilga ir jau trečia stovykla iš eilės. Dabar pailsėsiu savaitę bei sugrįšiu į salę. Esu jaunas, stiprus ir pasiruošęs kovoti“, – sakė M. Kondratavičius.
