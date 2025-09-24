Mantas Kondratavičius efektinga pergale užsitikrino kontraktą su UFC

Kova užtruko vos 66 sekundes.
„The Fighter House“ klubo kovotojas M. Kondratavičius nuo pat pradžių spaudė kroatą, netikėtai jį pargriovė, o netrukus tęsė kovą klinče. Vėliau atsitraukė, pataikė spyrį į korpusą ir smogė dešine ranka iš viršaus. Smūgis pasiuntė varžovą ant žemės, o M. Kondratavičius nesuteikė jam jokio atokvėpio ir užbaigė kovą smūgių kruša, kol teisėjas sustabdė dvikovą.
Kartu su M. Kondratavičiumi UFC sutartis gavo ir puslengvio svorio kategorijos kovotojai Murtazalis Magomedovas bei Javieras Reyesas, pussunkio svorio kategorijos kovotojas Rafaelis Tobiasas, o taip pat moterų visų lengviausio svorio kategorijos kovotojos Jeisla Chaves ir pralaimėjimą patyrusi Sofia Montenegro.
M. Kondratavičius šių metų pradžioje fantastiškai debiutavo ir gerai žinomoje „Cage Warriors“ organizacijoje, kur vos per 47 sekundes nokautavo Michaelį Tchamou.
UFC organizacijoje šiuo metu kovoja Lietuvoje besitreniruojanti Ernesta Kareckaitė, JAV lietuvė Rose Namajunas, Dižiosios Britanijos lietuvis Modestas Bukauskas ir lietuviškų šaknų turinti kanadietė Jasmine Jasudavicius.
Kontrakto su UFC jau neturi, bet nuo 2020 iki 2025 m. rugpjūčio joje aštuonias kovas turėjo taip pat „The Fighter House“ kovotoja Julija Stoliarenko, o 2024 m. sykį UFC turnyre pasirodė, bet pralaimėjo ir tolimesnio kontrakto negavo Žygimantas Ramaška.
Turnyro rezultatai:
Mantas Kondratavičius nugalėjo Danį Barbirį techniniu nokautu (smūgiais) – 1 raundas, 1:06
Murtazalis Magomedovas nugalėjo Brahyaną Zurcherį techniniu nokautu (smūgiais) – 1 raundas, 1:37
Jeisla Chaves nugalėjo Sofiją Montenegro skirtingu teisėjų sprendimu (28-29, 29-28, 29-28)
Javieras Reyesas nugalėjo Justice’ą Torresą techniniu nokautu (smūgiais) – 1 raundas, 2:32
Rafaelis Tobiasas nugalėjo Jairą de Oliveirą pasidavimu (užlaužimu nugara) – 1 raundas, 3:46
