TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Real“ iškovojo šeštą pergalę iš eilės

2025-09-24 00:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 00:07

Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse tęsiasi „Real“ pergalių serija.

Franco Mastantuono | Scanpix nuotr.

0

Xabi Alonso treniruojama komanda laimėjo šeštas rungtynes iš eilės. Šį kartą jie išvykoje 4:1 susitvarkė su „Levante“.

Priekyje „Real“ atsidūrė pirmojo kėlinio viduryje. Technišku smūgiu priekine kojos dalimi Vinicius Junioras nustebino vartininką ir įsuko kamuolį į vartus.

Pirmajame kėlinyje savo įvarčių sąskaitą „Real“ gretose atsidarė ir jaunasis Franco Mastantuono.18-metis iš Argentinos greitoje atakoje ne tik suklaidino gynėją, tačiau ir paleido kamuolį į vartus taip aukštai, kad vartininkas neturėjo jokių šansų atremti jo smūgį.

Antrasis kėlinys sėkmingiau prasidėjo „Levante“ komandai. Po palankaus rikošeto Etta Eyongas iš labai arti galva pasiekė aukštą kamuolį bei padėjo jam atsidurti vartuose.

Į tai „Real“ atsakė dviem Kyliano Mbappe įvarčiais. Iš pradžių jis „Panenka“ stiliumi realizavo savo paties uždirbtą 11 m. baudinį, o vos po trijų minučių jis pabėgo prieš vartininką šį įveikė savo greičiu bei kamuolį skraidino į tuščius vartus.

