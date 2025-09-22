Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ klubas susidūrė su saugų netektimis: Ferminas Lopezas ir Gavi iškrito dėl traumų

2025-09-22 17:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 17:50

„Barcelona“ stovykloje – naujos netektys.

Gavi | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ stovykloje – naujos netektys.

0

Klubas pirmadienį pasidalino pranešimais apie komandos saugų grandies netektis. Vienu metu ilgesniam laikui iškrito ir Ferminas Lopezas ir Gavi.

F. Lopezas patyrė kairės kojos iliopso (klubo lenkiamojo raumens) traumą ir be futbolo praleis apie tris savaites. Tokios traumos – dažnos tarp futbolininkų, ypač dėl staigių sprintų ir posūkių. Esant lengvesnei ar vidutinio sunkumo formai, gydymas užtrunka 2–4 savaites, o žaidėjo sugrįžimo tikimasi sulaukti po 3 savaičių.

Liūdnos žinios ir apie Gavi – po konservatyvaus gydymo nepagijus meniskui, jaunajam saugui atliekama artroskopinė operacija. Prognozuojama, kad grįžti į aikštę jis galės negreitai – reabilitacijos procesas gali užtrukti nuo 4 iki 6 savaičių, priklausomai nuo kūno reakcijos į operaciją. Abu žaidėjai praleis ne tik tris artimiausias „La Liga“ rungtynes, tačiau ir svarbų Čempionų lygos susitikimą su PSG.

