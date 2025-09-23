Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Umtiti atskleidė, kad Dembele „Barcelona“ klube nuolat vėluodavo ir visiškai nepriminė profesionalaus futbolininko

2025-09-23 19:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 19:15

Samuelis Umtiti prisiminė ir atvirai papasakojo laiką Barselonoje kartu su Ousmane'u Dembele.

Ousmane`as Dembele | Scanpix nuotr.

Samuelis Umtiti prisiminė ir atvirai papasakojo laiką Barselonoje kartu su Ousmane'u Dembele.

0

Prancūzų gynėjas neslėpė, kad kolegą dažnai tekdavo net skambučiu žadinti prieš rytines treniruotes.

„Tiesa ta, kad tekdavo ryte paskambinti Dembele, kad įsitikinčiau, jog jis atsikėlė ir žino, jog treniruotė bus ryte. Atvykti pavėlavus 50 minučių jam neatrodė jokia problema. Jis – labai geras vaikis, bet tuo metu nesuprato, kad yra „Barcelona“ komandoje“, – kalbėjo S. Umtiti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak S. Umtiti, O. Dembele „Barselona“ klube dar buvo labai jaunatviškas ir kartais neatsakingas .

„Ten buvo geras žmogus, tik be nuovokos, kiek jam kainuoja kiekviena diena klube. Po to, kaip jis išvyko į Paryžių, Dembele visiškai pasikeitė, išaugo, subrendo, tapo tikru profesionalu.“

REKLAMA

Pats O. Dembele anksčiau pripažino, kad Ispanijoje dažnai naktimis žaisdavo vaizdo žaidimus, o atsikėlimo rutina buvo silpnoji vieta. Tuo tarpu Paryžiuje prancūzas tapo disciplinos ir profesionalumo pavyzdžiu – suaugusiu futbolininkas, išmokęs iš praeities klaidų.

Pasikeitęs požiūris į karjerą davė vaisių – vakar O. Dembele buvo pripažintas geriausiu metų futbolininku ir atsiėmė „Ballon d`Or“ apdovanojimą.

