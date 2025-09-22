Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Marcusas Rashfordas prarado vietą „Barcelona“ starto sudėtyje dėl drausmės pažeidimo

2025-09-22 10:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 10:33

Paaiškėjo, kodėl Marcusas Rashfordas atsidūrė ant „Barcelona“ komandos atsarginių suolo paskutinėse rungtynėse su „Getafe“.

Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.

Paaiškėjo, kodėl Marcusas Rashfordas atsidūrė ant „Barcelona“ komandos atsarginių suolo paskutinėse rungtynėse su „Getafe“.

0

Anglas turėjo pradėti rungtynes startinėje sudėtyje, bet drausmės nesilaikymas jam kainavo vietą startiniame vienuoliktuke. Hansi Flickas išlaikė savo taisykles ir išbraukė jį iš startinės sudėties jį už vėlavimą į komandos susirinkimą.

Puolėjas net ir po puikių rungtynių Čempionų lygoje prieš „Newcastle“, šįsyk dvikovos startą buvo priverstas žiūrėti startą iš šalies. Šaltinių teigimu, H. Flickui disciplinos reikalai svarbiausi – vokiečių treneris tą pačią griežtą liniją taikė ir Raphinhai, ir Julesui Kounde, sodindamas juos ant suolo dėl pavėlavimų.

H. Flickas viešai yra sakęs, jog toks požiūris subalansuoja žvaigždžių elgesį drabužinėje ir kuria atvirą konkurenciją dėl starto.

„Nesvarbu, kas esi – laikykis bendrų taisyklių. Trenerio žodis galutinis.“

Rungtynėse M. Rashfordas po pertraukos pakeitė Raphinhą ir atliko rezultatyvų perdavimą Danio Olmo įvarčiui, bei sukūrė kelias pavojingas progas kitiems komandos draugams.

