Marcusas Rashfordas prarado vietą „Barcelona“ starto sudėtyje dėl drausmės pažeidimo

Anglas turėjo pradėti rungtynes startinėje sudėtyje, bet drausmės nesilaikymas jam kainavo vietą startiniame vienuoliktuke. Hansi Flickas išlaikė savo taisykles ir išbraukė jį iš startinės sudėties jį už vėlavimą į komandos susirinkimą.
Puolėjas net ir po puikių rungtynių Čempionų lygoje prieš „Newcastle“, šįsyk dvikovos startą buvo priverstas žiūrėti startą iš šalies. Šaltinių teigimu, H. Flickui disciplinos reikalai svarbiausi – vokiečių treneris tą pačią griežtą liniją taikė ir Raphinhai, ir Julesui Kounde, sodindamas juos ant suolo dėl pavėlavimų.
H. Flickas viešai yra sakęs, jog toks požiūris subalansuoja žvaigždžių elgesį drabužinėje ir kuria atvirą konkurenciją dėl starto.
„Nesvarbu, kas esi – laikykis bendrų taisyklių. Trenerio žodis galutinis.“
Rungtynėse M. Rashfordas po pertraukos pakeitė Raphinhą ir atliko rezultatyvų perdavimą Danio Olmo įvarčiui, bei sukūrė kelias pavojingas progas kitiems komandos draugams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!