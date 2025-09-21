Madrido „Atletico“ ir vėl barsto taškus: lygiosios su „Mallorca“ tęsia nesėkmingą sezono pradžią

Ispanijos čempionate sostinės atstovai dvikovą su „Mallorca“ baigė lygiosiomis 1:1.
Diego Simeone auklėtiniai aktyviai pradėjo dvikovą ir progą įsiveržti į priekį „Atletico“ turėjo jau 14-ąją minutę. Visgi, Julianas Alvarezas nesugebėjo realizuoti 11 m. baudinio.
Tiek ir pirmajame, tiek ir antrajame kėlinyje „Atletico“ koją kišo realizacija. Negana to, 73-ąją minutę neatsargiai sužaidęs Alexanderis Sorlothas už pavojingą pražangą prieš save išvydo raudoną kortelę.
Tiesa, ko „Atletico“ nesugebėjo padaryti pilna sudėtimi, padarė aikštėje turėdami žaidėju mažiau. Marcosas Llorente prasiveržė iki baudos aikštelės ir nors jo smūgį vartininkas atrėmė, atšokusį kamuolį į vartus pasiuntė Conoras Gallagheris.
Visgi, trapios persvaros svečiai neišlaikė. Janas Virgilis puikiai skersavo kamuolį į baudos aikštelę, o ten Vedatas Muriqi galva iš arti nepaliko šansų varžovams.
Per pirmus 5 turus „Atletico“ laimėjo vos kartą ir lygoje žengia 12-oje pozicijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!