Janssenas: „Jei man kas iš anksto pasakytų, jog sektorius bus toks, aš vis tiek nežinočiau, kaip tinkamai tam pasiruošti“

„Esu labai nusivylęs. Kitiems pavyko kažkokius metimus atlikti šitame sektoriuje, man – ne. Pernai Paryžiuje š***** buvo kvalifikacija, o čia – finalas. Buvau geriausios formos gyvenime, o dabar nutiko tai... Esu nusivylęs.
Per tą papildomą pertrauką iki varžybų stengiausi nesušalti, šiek tiek užkandau. Nemanau, kad ta pertrauka padarė man kažkokią įtaką, visos problemos buvo dėl to, kad sektorius buvo itin slidus. Aš daug laiko iššvaisčiau galvodamas, ką daryti su bateliais, kaip juos pritaikyti varžyboms. Tuo tarpu Stahlis batelių nekeitė, ėjo į sektorių pasitikėdamas savimi ir numetė diską toli. Turiu ką iš to pasimokyti.
Aš net neįsivaizduoju, kaip tokiame sektoriuje reikia atlikti gerą metimą. Matėte, kaip Weisshaidingeris krito? Jei man kas iš anksto pasakytų, jog sektorius bus toks, aš vis tiek nežinočiau, kaip tinkamai pasiruošti tokioms varžyboms. Tai buvo beprotiška. Turėjau labai rimtų problemų“, – sakė H. Janssenas.
Vokietis pažymėjo, kad šis sezonas jam klostėsi sėkmingai, tačiau viską apkartino nesėkmė svarbiausiose metų varžybose.
Henriko Jansseno komentaras
A great season ends in the most unfortunate way, as German champion Henrik Janssen fouled out of a brutal, rainy men’s discus final here in Tokyo ⬇️ pic.twitter.com/6Oio1HS7pg— Paul Hof-Mahoney (@phofmahoney) September 21, 2025
