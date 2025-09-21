Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Janssenas: „Jei man kas iš anksto pasakytų, jog sektorius bus toks, aš vis tiek nežinočiau, kaip tinkamai tam pasiruošti“

2025-09-21 19:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 19:22

Tokijuje (Japonija) surengtas pasaulio lengvosios atletikos čempionatas itin nesėkmingai baigėsi vokiečiui Henrikui Janssenui. Jis šlapiame disko metimo sektoriuje vienintelis nepajėgė atlikti įskaitinio bandymo ir sudaužė visas savo viltis.

Henrikas Janssenas | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) surengtas pasaulio lengvosios atletikos čempionatas itin nesėkmingai baigėsi vokiečiui Henrikui Janssenui. Jis šlapiame disko metimo sektoriuje vienintelis nepajėgė atlikti įskaitinio bandymo ir sudaužė visas savo viltis.

REKLAMA
0

„Esu labai nusivylęs. Kitiems pavyko kažkokius metimus atlikti šitame sektoriuje, man – ne. Pernai Paryžiuje š***** buvo kvalifikacija, o čia – finalas. Buvau geriausios formos gyvenime, o dabar nutiko tai... Esu nusivylęs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per tą papildomą pertrauką iki varžybų stengiausi nesušalti, šiek tiek užkandau. Nemanau, kad ta pertrauka padarė man kažkokią įtaką, visos problemos buvo dėl to, kad sektorius buvo itin slidus. Aš daug laiko iššvaisčiau galvodamas, ką daryti su bateliais, kaip juos pritaikyti varžyboms. Tuo tarpu Stahlis batelių nekeitė, ėjo į sektorių pasitikėdamas savimi ir numetė diską toli. Turiu ką iš to pasimokyti.

REKLAMA
REKLAMA

Aš net neįsivaizduoju, kaip tokiame sektoriuje reikia atlikti gerą metimą. Matėte, kaip Weisshaidingeris krito? Jei man kas iš anksto pasakytų, jog sektorius bus toks, aš vis tiek nežinočiau, kaip tinkamai pasiruošti tokioms varžyboms. Tai buvo beprotiška. Turėjau labai rimtų problemų“, – sakė H. Janssenas.

REKLAMA

Vokietis pažymėjo, kad šis sezonas jam klostėsi sėkmingai, tačiau viską apkartino nesėkmė svarbiausiose metų varžybose.

Henriko Jansseno komentaras

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų