TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Kristjanas Čehas kritikavo oro sąlygas ir apavą po nesėkmingo pasirodymo pasaulio čempionate

2025-09-21 19:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 19:08

Tokijuje (Japonija) surengtame pasaulio lengvosios atletikos čempionate fiasko patyrė slovėnas Kristjanas Čehas.

Kristjanas Čehas | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) surengtame pasaulio lengvosios atletikos čempionate fiasko patyrė slovėnas Kristjanas Čehas.

0

Vienas iš disko metimo rungties favoritų neprisitaikė prie lietingų oro sąlygų ir užėmė vos 8-ą vietą (63,07 m). Šį pasirodymą K. Čehas pavadino blogiausiu karjeroje.

„Tai blogiausias pasirodymas mano karjeroje. Stengiausi pasirodyti kuo geriau, bet oro sąlygos varžybas labai apsunkino. Neprisitaikiau prie jų. Visgi, sąlygos visiems buvo vienodos ir nugalėjo tas, kuris geriausiai prie jų prisitaikė. Stahlis paskutinį bandymą atliko tikrai labai gerai. Jis turi daugiausiai patirties, tad jo pergalė manęs nenustebino. Savimi šiandien likau nusivylęs. Galiu mesti diską 10 m toliau nei šiandien. Apmaudu, kad to neparodžiau, nes jaučiausi pasiekęs geriausią formą karjeroje.

Šiandien medalius laimėjo tie, kas buvo su „Nike“ bateliais, o mano bateliai – kito gamintojo. Kaip bebūtų, vis tiek esu įsitikinęs, jog galėjau geriau prisitaikyti prie tokių varžybų sąlygų“, – slovėnų „RTV“ pasakojo K. Čehas.

K. Čehas jau finalo metu pakeitė batelius ir svarsto, kad tai galėjo būti klaidingas sprendimas.

„Slidinėjau sektoriuje, praradau pasitikėjimą savimi – neberadau savyje drąsos visa jėga atlikti metimus. Tai atsispindėjo ir rezultatuose. Tikėjausi visai kitokių oro sąlygų. Kai nelyja, šitas sektorius yra labai greitas, bet palijus paviršius būna tarsi ledas – labai lengva ten parkristi ir mes šiandien matėme ne vieną sportininką, kuris neišsilaikė ant kojų“, – teigė slovėnas.

K. Čehas pripažino norėjęs, kad finalas būtų nukeltas į pirmadienį, bet toks variantas iš karto buvo atmestas.

„Mums tik siūlė 2 variantus: iš karto pradėti finalą arba šiek tiek palaukti. Finalo perkėlimo į pirmadienį organizatoriai net nesvarstė, nes tai būtų sujaukę visų planus. Jei viskas būtų priklausę tik nuo manęs, tai aš būčiau sutikęs varžytis pirmadienį sausame sektoriuje“, – pridėjo K. Čehas.

