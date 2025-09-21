Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Mykolas Alekna paaiškino, kas nutiko pasaulio čempionato finale: lietuvio veidą perkreipė skausmas

2025-09-21 18:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 18:54

Sekmadienį Tokijuje (Japonija) baigėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kurio paskutinę dieną buvo išdalintas medalių komplektas ir disko metimo rungtyje.

Mykolas Alekna | Scanpix nuotr.

Sekmadienį Tokijuje (Japonija) baigėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, kurio paskutinę dieną buvo išdalintas medalių komplektas ir disko metimo rungtyje.

0

Stadioną nuo pat varžybų pradžios plovė lietus, todėl po pirmųjų kelių bandymų varžybos buvo sustabdytos. Po daugiau nei valandos pratęsus varžybas, švedas Danielis Stahlis (70,47 m) paskutiniuoju bandymu aplenkė Mykolą Alekną ir išplėšė aukso medalį, tuo tarpu lietuvis liko antroje pozicijoje (67,84 m). Trečias liko Samoa atstovas Alexas Rose'as (66,96 m).

Andrius Gudžius diską toliausiai metė 63,34 m ir užėmė šeštą vietą, tuo tarpu Martynas Alekna – 63,34 m ir liko septintas.

„Aišku, esu kiek nusivylęs, bet yra kaip yra. Džiaugiuosi dėl Danielio. Jis – tikra legenda, puikus vyrukas tiek sektoriuje, tiek už jo ribų. Džiaugiuosi, kad galiu varžytis su juo, o antra vieta – ne taip ir blogai.

Stengiausi visa jėga atlikti metimus, bet abi blauzdas sutraukė mėšlungis. Stengiausi padaryti tai, kas buvo įmanoma. Manau, kad tokiomis aplinkybėmis padariau maksimumą“, – sakė M. Alekna.

Po 5-o metimo Mykolo veidą perkreipė skausmas ir lietuvis šlubčiodamas paliko sektorių: „Taip, tada buvo žiauriausia. Po 5-o metimo buvo žiauriausia“.

„Per tas pertraukas tiesiog bendravome su kitais disko metikais, pokštavome, stengėmės tausoti energiją ir negalvoti apie varžybas“, – teigė lietuvis.

Mykolas pasidžiaugė, kad pasaulio čempionato finale galėjo dalyvauti su broliu Martynu: „Tai buvo nuostabu. Negalėjau net įsivaizduoti, koks geras tai bus jausmas. Apskritai, visi 3 lietuviai pateko į finalą. Tai didelis pasiekimas mūsų šaliai. Didžiuojuosi tiek Martynu, tiek Andriumi“.

Mykolo Aleknos interviu:

Interviu pabaigoje Mykolas Alekna dar paaiškino, kodėl nusprendė persikelti į Oregono universitetą.

