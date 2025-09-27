Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dėl legendinio krepšininko kapo pakraupęs Vidas Mačiulis pasidalijo naujausia žinia

2025-09-27 18:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 18:39

Po LKL rungtynių tarp „Jonavos“ ir „Žalgirio“ grįždamas į Kauną, sporto žurnalistas Vidas Mačiulis užsuko į Karmėlavos kapines. Čia, šalia administracinio pastato, kairėje pusėje pirmoje eilėje, ilsisi vienas iškiliausių Lietuvos krepšininkų – 1937 ir 1939 metų Europos čempionas Eugenijus Nikolskis. Tąkart vyras neslėpė, kad situacija buvo liūdna, tačiau panašu, kad dabar viskas pasikeitė.

Vidas Mačiulis, kapinių asociatyvi nuotrauka ir žvakė (nuotr. fotodiena ir 123rf.com)

Po LKL rungtynių tarp „Jonavos“ ir „Žalgirio“ grįždamas į Kauną, sporto žurnalistas Vidas Mačiulis užsuko į Karmėlavos kapines. Čia, šalia administracinio pastato, kairėje pusėje pirmoje eilėje, ilsisi vienas iškiliausių Lietuvos krepšininkų – 1937 ir 1939 metų Europos čempionas Eugenijus Nikolskis. Tąkart vyras neslėpė, kad situacija buvo liūdna, tačiau panašu, kad dabar viskas pasikeitė.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniame tinkle Vidas Mačiulis paviešino kapo nuotrauką ir teigė, kad vaizdas – liūdnas.

Paviešino kapo nuotrauką

V. Mačiulis neslėpė, kad kapo vaizdas tikrai nedžiugina.

„LIŪDNA, KAI TOKS ČEMPIONO KAPAS... Pasibaigus LKL „Jonavos“ ir „Žalgirio“ rungtynėms, grįždamas į Kauną užsukau į Karmėlavos kapines. Šalia administracinio pastato, kairėje pusėje – pirmoje eilėje, palaidotas 1937 ir 1939 metų Europos krepšinio čempionas Eugenijus Nikolskis.

REKLAMA
REKLAMA

Toks buvo Maskvoje gyvenusio kauniečio, kai jis 1989 metais dalyvavo Kaune surengtoje čempionų pagerbimo šventėje, pageidavimas, kurį išpildė žmona rašytoja Jekaterina Ševeliova.

REKLAMA

Velionis buvo pašarvotas „Liūdesio“ salėje, nemažas būrys krepšinio žmonių dalyvavo laidotuvėse Karmėlavoje. Kol buvo gyvas brolis Vladas Nikolskis, Eugenijaus žmona (nors čia įrašyta jos pavardė, bet ji palaidota Maskvoje), kapavietė buvo prižiūrėta“, – socialiniame tinkle rašė V. Mačiulis.

Dabar viskas kitaip

Šeštadienį V. Mačiulis paviešino kadrą, kuriame matyti, kad kapas jau sutvarkytas.

REKLAMA
REKLAMA

„AČIŪ, auksiniam Lietuvos jaunimui už Jų pagarbą Išėjusiajam prieškario laikų krepšinio čempionui! Šiandien Karmėlavoje, Europos krepšinio čempiono Eugenijaus Nikolskio amžinojo poilsio vietoje, apsilankė 1981-1982 metų Lietuvos rinktinės, buvusios TSRS moksleivių ir jaunimo žaidynių čempionės nariai, vadovaujami kapitono Arnoldo Masalskio. Jie sutvarkė E.Nikolskio kapą, pasitarė, ką ir kaip daryti, kad krepšininko amžinojo poilsio vieta neišnyktų tarp augalų ir krūmų“, – džiaugėsi jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų