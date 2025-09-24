Atėjęs prie legendinio krepšininko kapo pakraupo, ką išvydo: „Liūdna“

Socialiniame tinkle Vidas Mačiulis paviešino kapo nuotrauką ir teigė, kad vaizdas – liūdnas.
Paviešino kapo nuotrauką
V. Mačiulis neslėpė, kad kapo vaizdas tikrai nedžiugina.
„LIŪDNA, KAI TOKS ČEMPIONO KAPAS... Pasibaigus LKL „Jonavos“ ir „Žalgirio“ rungtynėms, grįždamas į Kauną užsukau į Karmėlavos kapines. Šalia administracinio pastato, kairėje pusėje – pirmoje eilėje, palaidotas 1937 ir 1939 metų Europos krepšinio čempionas Eugenijus Nikolskis.
Toks buvo Maskvoje gyvenusio kauniečio, kai jis 1989 metais dalyvavo Kaune surengtoje čempionų pagerbimo šventėje, pageidavimas, kurį išpildė žmona rašytoja Jekaterina Ševeliova.
Velionis buvo pašarvotas „Liūdesio“ salėje, nemažas būrys krepšinio žmonių dalyvavo laidotuvėse Karmėlavoje. Kol buvo gyvas brolis Vladas Nikolskis, Eugenijaus žmona (nors čia įrašyta jos pavardė, bet ji palaidota Maskvoje), kapavietė buvo prižiūrėta“, – socialiniame tinkle rašė V. Mačiulis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!