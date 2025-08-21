Liūdna žinia: mirė gerbiamas Lietuvos žurnalistas

Facebook pranešime žurnalistas pasakojo, jog liūdna ir mįslinga buvo velionio paskutinių trijų dešimtmečių gyvenimo istorija.
Antanas Paulaitis anksčiau buvo pripažintas mirusiu
„Antanas Paulaitis, prieš tris dešimtmečius išvykęs į Maskvą, nesugrįžo. Artimieji ir draugai jau buvo įsitikinę, kad jis miręs, nors apie tai niekas nepranešė, kaip ir Antanas pats neatsiuntė iš Rusijos nė vieno laiškelio,“ – prisimena V. Mačiulis.
V. Mačiulis rašydamas Facebook‘o įraše pasakoja, kad tik po 25 metų Lietuvos ambasadorius Maskvoje Aitvydas Bajarūnas pranešė, kad Rusijoje esantis A. Paulaitis, neturėdamas dokumentų ir pinigų, nori sugrįžti į Lietuvą.
„Kolega vilnietis žurnalistas Vilius Kavaliauskas, visada ištiesiantis nelaimingiems žmonėms pagalbos ranką, ėmėsi kilnios iniciatyvos. Surinkus paaukotus pinigus jis išsiuntė Antanui Paulaičiui. Jį savo automobiliu iš Maskvos parvežė ambasadoriaus žmona Giedrė Žičkytė. Bet ne į Kauną, kur gimė ir augo, o į sostinę, kurioje kažkada dirbo. Vilniuje prisiglaudė valstybinėje įstaigoje, surinkęs reikiamus dokumentus, pradėjo gauti senatvės pensiją, taip pat padėjo ir sūnus“, – nurodo V. Mačiulis.
A. Paulaitį persekiojo ligos
V. Mačiulis pasakoja, kad nors ir buvusį kolegą persekiojo senatvės ligos, jis nesiskundė, kad sunkus jo gyvenimas, ko nors trūksta. Tačiau siūlytos paramos Antanas Paulaitis atsisakydavo.
Sausio mėnesį, V. Mačiulis, pasveikinęs buvusį LRT kolegą su garbingu aštuoniasdešimtuoju gimtadieniu, palinkėjo sveikatos ir dar ilgų metų, kaip ir jo mama Elena, sulaukusi beveik šimto, bet nepamačiusi dingusio sūnaus.
2025-ųjų vasara A. Paulaičiui buvo paskutinė. Liūdną žinią apie žurnalisto mirtį Vidui Mačiuliui pranešė Vilius Kavaliauskas, dažnai bendravęs su Antanu, tačiau nei jam, nei jam jis taip ir neprisipažino, kur buvo dingęs Rusijoje, ką veikė tenai ketvirtį amžiaus, kodėl apie save nepranešė.
„Jo tyla – suprantama, kam prisiminti ir atskleisti, ką teko patirti, kad sugrįžtų gimtinėn. Gal daugiau ką sužinojo diplomato Aitvydo Bajarūno žmona režisierė Giedrė Žičkytė, pradėjusi prieš penkerius metus kurti dokumentinį filmą apie dingusį ir atsiradusį tautietį. Ji vakar dalyvavo ir laidotuvėse,“ – įraše rašo V. Mačiulis.
Vaidas Mačiulis liūdnais žodžiais palydį savo buvusį kolegą:
„Ilsėkis ramybėje, Antanai, buvęs puikus radijo ir televizijos žurnaliste. Tavo sunkus gyvenimas žemėje laimingai baigėsi....“
