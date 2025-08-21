Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Eglės Jackaitės gyvenime – naujas vingis: laukia netikėtas amplua

2025-08-21 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 14:25

„Domino“ teatras pristato dar vieną rudens premjerą! Lapkričio 6 d. žiūrovų laukia pikantiška komedija „Mama mūsų lovoje“. Beprotiškai juokingas spektaklis kvies susipažinti su šeima, kurią teatro mylėtojai dar ilgai prisimins su šypsena!

Eglės Jackaitės gimtadienio akimirka (nuotr. asm. archyvo)

„Domino" teatras pristato dar vieną rudens premjerą! Lapkričio 6 d. žiūrovų laukia pikantiška komedija „Mama mūsų lovoje". Beprotiškai juokingas spektaklis kvies susipažinti su šeima, kurią teatro mylėtojai dar ilgai prisimins su šypsena!

0

Premjeroje pasakojama apie tai, kaip po audringos, šampano burbuliukų kupinos nakties Tomas pabunda nustebęs šalia Kelės. Dar didesnis šokas vaikiną ištinka tuomet, kai į jų lovą drąsiai įsitaiso... ekscentriškoji Kelės mama, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į pasaulį be ribų žvelgianti moteris su malonumu aptarinėja, kas nutiko tarp Tomo ir jos dukros. Vaikinas atsiduria beprotiškai keistoje aplinkoje – čia nėra jokių tabu: visos temos ir elgesio normos laikomos priimtinomis. Ar ši neįprasta šeima nesutrukdys jam pamilti Kelę? Tai rytas, kurio nepamirš niekas!

Pašėlusioje komedijoje kalbama apie meilę, kartų skirtumus, į jokius rėmus netelpantį motinišką rūpestį bei ribą tarp privatumo ir artumo. Žiūrovų laukia keisčiausios pasaulyje šeimos nuotykiai ir jų neįprastas pasaulis, kuris juokins, džiugins ir galiausiai sužavės iki pat širdies gelmių!

Itin spalvingos ir nepamirštamos mamos Barbaros personažą kurs garsi aktorė Eglė Jackaitė. Po ilgos pertraukos į komedijos žanrą sugrįžusi aktorė įsitikinusi – žmonėms būtina pasijuokti. „Kartais visi pavargstame nuo gyvenimo tempo ir rutininių rūpesčių, o komedijos teatras leidžia kasdienybėje susikurti šventę“, – sako aktorė.

E. Jackaitė pasakoja su malonumu sutikusi vaidinti komedijoje. Nors šiuo metu aktorę dažniau galima išvysti scenoje kuriant rimtus, draminius vaidmenis, ekscentriško personažo ji imasi su dideliu noru ir užsidegimu. „Esu įvairiaspalvė aktorė, o komedijoje atsiskleisiu dar viena spalva. Gyvenimas yra apie viską – nebijau jokių atspalvių! Labai laukiu šios premjeros, ir žinau, kad jos laukia ir žiūrovai“, – sako scenos žvaigždė.

Aktorė įsitikinusi, kad spektaklis patiks visiems, kurie geba priimti įvairiausias situacijas, moka pasijuokti iš savęs ir myli gyvenimą. Ypač tiems, kurie į teatrą ateina ir „įkrenta“ į spektaklį visa savo esybe – išdrįsta nebijoti savęs ir drąsiai kvatoti balsu.

„Komedija „Mama mūsų lovoje“ – tikra juoko terapija! Ji primena, kad gyvenime viskas kur kas paprasčiau, nei dažnai įsivaizduojame. Mane tikrai nėra lengva prajuokinti, tačiau

skaitydama šią fantastišką pjesę šypsojausi nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Sužavėjo laisva, atvira, be paslapčių gyvenanti „atsipūtusi“ šeimynėlė. Mamos personažas – tiesiog neįtikėtinas: žavingas, gyvas ir nepamirštamas“, – šypsosi garsi aktorė.

Spektaklio režisierius – Andrius Žiurauskas, o jame vaidins ir kiti puikiai pažįstami aktoriai: Roberta Sirgedaitė, Deividas Breivė, Andrius Gaučas, Sakalas Uždavinys, Tomas Žaibus ir Dovydas Stončius.

