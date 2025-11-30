TV studijoje pritrenkė žinomo turinio kūrėjo drąsa – kreipėsi į vairuotoją: „Turbūt tu žiūri, kuris buvo su geliku

Turinio kūrėjas pasakojo, kad viskas užsiplieskė nuo paprastos situacijos. Nors jaunuolis turėjo pirmenybę, automobiliai vis tiek važiavo, niekas nepraleido.
„Aš pypinu, jie nesupranta, kad turi mane praleisti“, – prisiminė jis.
Tad jo kantrybė išseko.
„Aš noriu, kad visur būtų teisybė. Turbūt tu žiūri, kuris buvo su geliku“, – kreipėsi į vairuotoją I. Lelys.
„Gelikas“ automatiškai visur įgyja pirmenybę“, – juokavo laidos vedėjas Izidorius Paukštys.
Akistata kelyje
Kaip pasakojo turinio kūrėjas, vairuotojas su „geliku“ – taip neoficialiai vadinamas „Mercedes-Benz G klasės” visureigis – ne pagal taisykles norėjo užlįsti prieš jaunuolį su „Hyundai IONIQ“. Nepaisant to, kad I. Lelys jam pypseno, tas nepadėjo. Tad teko imtis griežtesnių priemonių – išlipti iš mašinos ir pasakyti, kad pastarasis pasitrauktų. O tai ir suveikė.
Laidos vedėjas Paulius Garkauskas net susiėmė už galvos:
„Tai tu išlipai iš „IONIQ“ ir nuėjai prie „geliko“?!“ – šokiruotas tarė laidos vedėjas Paulius Garkauskas.
„O kas „gelike“ sėdėjo?“ – klausė I. Paukštys.
„Vyras“, – juokėsi I. Lelys.
P. Garkauskas pagyrė jaunuolį ir šovė komplimentą, kad šis esą drąsus. Jis pasitikslino, ar vairuotojai susidūrė priešpriešais.
„Taip. Jau buvau pavargęs laukti – visi važiuoja, aš jiems pypinu, o jie nesupranta, kad turi mane praleisti. Buvo tarpelis, aš įlindau ir „gelikas“ – bum – atvažiuoja. Jis man tipo: „traukis“. Aš: „niekur nesitrauksiu“. Buvo visiškai lygiai lygiai“, – ryžtingai pasakojo I. Lelys, atskleisdamas, kad abu automobiliai sustojo taip arti, jog tarp jų būtų sunku įkišti net pirštą.
I. Lelys pripažino, kad vyras „gelike“ tikėjosi lengvos pergalės.
„Jis galvojo – čia „IONIQ“, tai „aš pamandravosiu“. O aš: „kaip tik – tu nepamandravosi“, – juokėsi jaunuolis.
Jo sužadėtinė, viešnia laidoje Lina Talžūnaitė dar patvirtino – mat I. Lelys tyčia išlipo todėl, kad priešais buvo būtent šis automobilis.
„Ne, prieš Igną jau nepamandravosi“, – apibendrino P. Garkauskas.
Daugiau apie tai sužinokite laidoje „Gazas Dugnas. Šou“, kurią galite žiūrėti 16:30 val. per TV3 televiziją arba straipsnio pradžioje esančioje transliacijoje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gazas Dugnas. Šou“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.