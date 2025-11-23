Žinoma fotografė į TV studiją atvažiavo išskirtiniu automobiliu: nupirko jį iš laidojimo namų

Paklausta, kuris automobilis arčiausiai jos širdies iš visų šešių, fotografė nė akimirkai nesudvejojo – jos favoritas yra „slyva“, pirmasis „BMW“, su kuriuo ji užaugo.
„Tai – mano pirmasis automobilis. Kartais dėl važiavimo patyrimo, bet dažniausiai – dėl emocijų. Tiesiog su juo užaugau ir jis man pirmasis įskiepijo tą pasitikėjimą „BMW“ automobiliais, nors stereotipiškai visi galvoja – praleisi servise beveik visą laiką. O aš turiu prisipažinti – savo „slyvą“ esu sutvarkiusi vieną kartą“, – juokiasi ji.
Tačiau „slyva“ buvo tik jos pradžia automobilių pasaulyje. G. Kuliušaitė ne vienam siejama su įspūdingu „BMW 7“. Vedėjai neslėpė – tai tarsi jos vizitinė kortelė.
„Vos įėjau, iškart paklausė, ar su „BMW 7“ atvažiavau, tai turbūt tikrai jau vizitinė. Bet (atvykau – tv3.lt) ne su juo, o su „Mercedes 124“ išilgintu limuzinu“, – šypsosi pašnekovė.
Automobilį nusipirko iš laidojimo namų
Ir štai čia prasideda tikroji istorija. Ne tik apie limuziną, bet ir apie vieną netikėčiausių pirkinių automobilininkų pasaulyje.
„Jį nupirko mano tėtis Kalėdų išvakarėse. Laidojimo namai įkėlė skelbimą, kad šis automobilis yra pardavime ir mano tėtis toks – „atvažiuoju dabar“. Kalėdų išvakarėse ir jie tokie: „Ar jūs juokaujate?“ – prisimena moteris.
Pasirodo, tai ne katafalkas. Šis išilgintas limuzinas yra skirtas ne velionio vežimui, o artimiausių žmonių palydai per liūdnąją dieną.
„Mano tėtis „čia ir dabar“ toks pats žmogus, kaip aš, ir tiesiog nupirko jį. Tada sutvarkė, gavo istorinį statusą Vokietijoje. Ten ne katafalkas, su juo viskas gerai. Jis ir yra limuzinas, skirtas vežti velionio šeimai. Tai patiems artimiausiems žmonėms per liūdnąją dieną važiuoti iš paskos. Toks kaip antras pagal svarbą po katafalko“, – aiškina ji.
„Neliūdna jame sėdėti?“ – klausia laidos vedėjas Izidorius Paukštys.
„Aš perrašysiu jo istoriją“, – užtikrintai sako G. Kuliušaitė.
Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
