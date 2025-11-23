 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinoma fotografė į TV studiją atvažiavo išskirtiniu automobiliu: nupirko jį iš laidojimo namų

2025-11-23 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 16:25

Tūkstančius sekėjų turinti fotografė Greta Kuliušaitė nenustoja stebinti savo automobilių pasirinkimais. Nors iš pirmo žvilgsnio ji atrodo tarsi tikra elegantiška sostinės moteris, jos garaže slepiasi tokie modeliai, kurie nustebintų net užkietėjusį automobilių ekspertą. Laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ ji prabilo ir apie savo „pirmąją meilę“, ir apie limuziną, kurį pardavinėjo laidojimo namai.

Tūkstančius sekėjų turinti fotografė Greta Kuliušaitė nenustoja stebinti savo automobilių pasirinkimais. Nors iš pirmo žvilgsnio ji atrodo tarsi tikra elegantiška sostinės moteris, jos garaže slepiasi tokie modeliai, kurie nustebintų net užkietėjusį automobilių ekspertą. Laidoje „Gazas. Dugnas. Šou" ji prabilo ir apie savo „pirmąją meilę", ir apie limuziną, kurį pardavinėjo laidojimo namai.

0

Paklausta, kuris automobilis arčiausiai jos širdies iš visų šešių, fotografė nė akimirkai nesudvejojo – jos favoritas yra „slyva“, pirmasis „BMW“, su kuriuo ji užaugo.

„Tai – mano pirmasis automobilis. Kartais dėl važiavimo patyrimo, bet dažniausiai – dėl emocijų. Tiesiog su juo užaugau ir jis man pirmasis įskiepijo tą pasitikėjimą „BMW“ automobiliais, nors stereotipiškai visi galvoja – praleisi servise beveik visą laiką. O aš turiu prisipažinti – savo „slyvą“ esu sutvarkiusi vieną kartą“, – juokiasi ji.

Tačiau „slyva“ buvo tik jos pradžia automobilių pasaulyje. G. Kuliušaitė ne vienam siejama su įspūdingu „BMW 7“. Vedėjai neslėpė – tai tarsi jos vizitinė kortelė.

„Vos įėjau, iškart paklausė, ar su „BMW 7“ atvažiavau, tai turbūt tikrai jau vizitinė. Bet (atvykau – tv3.lt) ne su juo, o su „Mercedes 124“ išilgintu limuzinu“, – šypsosi pašnekovė.

Automobilį nusipirko iš laidojimo namų

Ir štai čia prasideda tikroji istorija. Ne tik apie limuziną, bet ir apie vieną netikėčiausių pirkinių automobilininkų pasaulyje.

„Jį nupirko mano tėtis Kalėdų išvakarėse. Laidojimo namai įkėlė skelbimą, kad šis automobilis yra pardavime ir mano tėtis toks – „atvažiuoju dabar“. Kalėdų išvakarėse ir jie tokie: „Ar jūs juokaujate?“ – prisimena moteris.

Pasirodo, tai ne katafalkas. Šis išilgintas limuzinas yra skirtas ne velionio vežimui, o artimiausių žmonių palydai per liūdnąją dieną.

Mano tėtis „čia ir dabar“ toks pats žmogus, kaip aš, ir tiesiog nupirko jį. Tada sutvarkė, gavo istorinį statusą Vokietijoje. Ten ne katafalkas, su juo viskas gerai. Jis ir yra limuzinas, skirtas vežti velionio šeimai. Tai patiems artimiausiems žmonėms per liūdnąją dieną važiuoti iš paskos. Toks kaip antras pagal svarbą po katafalko“, – aiškina ji.

„Neliūdna jame sėdėti?“ – klausia laidos vedėjas Izidorius Paukštys.

„Aš perrašysiu jo istoriją“, – užtikrintai sako G. Kuliušaitė.

Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

