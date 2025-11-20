„Kadangi prakalbome apie universalus, tai galime pakalbėti ir apie automobilius, kuriuos su Pauliumi išsirinkome. Mūsų sprendimai buvo tokie krikščioniški“, – komentavo I. Paukštys.
„Kukliai“, – pridūrė P. Garkauskas.
Vedėjai pakvietė žiūrovus pasižiūrėti, kokius automobilius pasirinko šiam iššūkiui. P. Garkauskas pirmasis stojo pristatyti savo pirkinį – kaip pats sako, po to, kai pasišukavo, kad N. Pareigytei būtų gražesnis.
Pasirinko „Renault Clio“ ir „Ford Focus“
„Šiandien mano pasirinkimas yra tiesiog puikus. 2019 metų „Renault Clio“. Įspūdingi techniniai duomenys – 0,9 benzininis variklis“, – juokėsi jis.
Bet tikras akcentas – pavarų dėžė.
„Kadangi Nijolė ir jos tėtis sako, kad automatus vairuoja debilai – aš specialiai pasirinkau mechaninę pavarų dėžę. Viskas tik dėl Nijolės“, – ironizavo P. Garkauskas.
I. Paukštys, kaip visada, neleido P. Garkauskui pasijausti pranašesniam, pristatydamas savo automobilį.
„Aš net pirkdamas neįdomų automobilį – per brūkšnelį universalą – vis tiek sugebėjau įsigyti rimtesnį automobilį nei Paulius. Tai yra 2016 metų „Ford Focus“, turintis net 2 litrų dyzelį su 110 kW“, – papasakojo I. Paukštys.
