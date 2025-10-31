Sukčiaus kolekcija atsidūrė aukcione: apgavęs žmones įsigijo retus automobilius

Pranešama, kad už neegzistuojančius sklypus ir namus iš patiklių klientų apgaule išviliojęs beveik 9 milijonus svarų sterlingų (apie 10,2 mln. eurų), vyras didelę dalį pinigų investavo į išskirtinių automobilių ir laivų parką. Visas šis konfiskuotas turtas lapkričio 12 dieną bus parduodamas „Wilsons Auctions“ internetiniame aukcione.
Didžiausią susidomėjimą kelia tai, kad visos aukciono prekės bus parduodamos iš anksto nustatytos pradinės kainos, o tai reiškia, kad teoriškai jas galima įsigyti už pradinį statymą. Vis dėlto, atsižvelgiant į kolekcijos vertę, tikėtis didelių nuolaidų neverta.
Aukciono žvaigžde neabejotinai taps itin retas „Lamborghini Huracán Sterrato“ (pagaminta vos 1499 vnt.), kurio rida siekia vos 190 kilometrų. Panašu, kad nuteistasis juo net nespėjo pasidžiaugti.
Šalia jo rikiuojasi ir „Porsche 911 GT3 RS“ (rida 1104 km) bei BMW M2 su mechanine pavarų dėže (rida vos 162 km).
Kolekcijoje taip pat yra „Bentley Continental GTS“ (3310 km), „Aston Martin Vantage Roadster“ (3120 km) ir riboto leidimo „Range Rover Sport SV Edition One“ (9672 km).
A. Maudhoo aistra neapsiribojo vien automobiliais. Aukcione bus galima įsigyti ir tris laivus, tarp kurių – greitaeigis kateris „Aero Hunton SRS37“.
Nors sukčiaus metodai nėra priimtini, vyro skonis technikai buvo išties puikus. Aukciono rengėjai prognozuoja, kad vien už „Lamborghini“ ir vieną iš katamaranų tikimasi gauti mažiausiai 350 000 eurų.
