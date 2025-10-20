Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Automobilių pardavėjų krizė Kinijoje: dėl elektromobilių karo bankrutuoja net BYD atstovai

2025-10-20 09:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 09:02

Kinijos perėjimas prie elektromobilių sukėlė egzistencinę grėsmę šalies automobilių pardavėjams. Jau kurį laiką trunkantis kainų karas ir milžiniškas elektromobilių gamybos perteklius stumia tradicinius automobilių salonus ant bankroto ribos, perspėja Kinijos Keleivinių automobilių asociacijos (CPCA) generalinis sekretorius Cui Dongshu. Pasak jo, situacija tokia kritiška, kad net BYD atstovai neatlaiko spaudimo.

BYD automobilių salono atidarymas (nuotr. Organizatorių)
11

Kinijos perėjimas prie elektromobilių sukėlė egzistencinę grėsmę šalies automobilių pardavėjams. Jau kurį laiką trunkantis kainų karas ir milžiniškas elektromobilių gamybos perteklius stumia tradicinius automobilių salonus ant bankroto ribos, perspėja Kinijos Keleivinių automobilių asociacijos (CPCA) generalinis sekretorius Cui Dongshu. Pasak jo, situacija tokia kritiška, kad net BYD atstovai neatlaiko spaudimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tradicinis automobilių pardavimo modelis, kai salonai gaudavo solidų pelną parduodami vidaus degimo varikliais varomus automobilius (ypač prabangius), Kinijoje nebeveikia. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

e-Gazas Dugnas laidos reportažas apie „BYD“ elektromobilį
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. e-Gazas Dugnas laidos reportažas apie „BYD“ elektromobilį

Perėjimas prie elektromobilių atnešė ne tik naujas technologijas, bet ir milžinišką perteklinę gamybą bei negailestingą konkurenciją. Dėl to pardavėjai yra priversti drastiškai mažinti kainas ir dirbti nuostolingai.

„Šiuo metu naujų automobilių pardavimas atstovybėms yra nuostolingas“, – rašė Cui Dongshu socialiniame tinkle „WeChat“. – „Daugelis dirba su neigiamu pinigų srautu, o bankroto rizika yra plačiai paplitusi. Ištrūkti iš šios kovos dėl išlikimo yra sunku.“

Asociacijos vadovas paragino vyriausybę įsikišti ir suteikti pramonei finansinę paramą bei nurodyti bankams lanksčiau vertinti pardavėjų situaciją.

Spaudimas Kinijos atstovybėms kaupėsi metų metus. Gamintojai kėlė nerealius pardavimų tikslus, versdami salonus taikyti didžiules nuolaidas, o lėtėjanti ekonomika dar labiau sumažino paklausą.

Nuo krizės neapsaugoti net didžiausi vardai. Kainų karas smarkiai sumažino BYD pelno maržas, o BMW neseniai sumažino savo metines finansines prognozes būtent dėl išmokų, skirtų paremti Kinijos pardavėjus.

Nors Pekinas bandė suvaldyti situaciją, ragindamas nutraukti kainų karą ir greičiau atsiskaityti su tiekėjais bei pardavėjais, realaus poveikio tai kol kas neturėjo.

Vis dėlto, statistika negailestinga. Naujienų agentūros „Bloomberg“ duomenimis, daugumos didžiausių Kinijos automobilių pardavėjų grupių pajamos ir pelnas per pastaruosius šešerius metus krito, o vidutinė pelno marža pirmą kartą tapo neigiama.

Net ir tų salonų sprendimas įtraukti į asortimentą populiarius naujus elektromobilių prekių ženklus, tokius kaip „Li Auto“ ar „Xiaomi“, situacijos greitai nepakeis.

Kaip vaizdingai apibūdino Cui Dongshu: „Senos žaizdos dar neužgijo, o jau užsikrėtėme naujomis ligomis.“

Geriausias krizės įrodymas – šiemet bankrutavusios dvi BYD atstovybių grupės, palikusios šimtus klientų be automobilių arba su negaliojančiu draudimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

