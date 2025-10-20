Automobilių pardavėjų krizė Kinijoje: dėl elektromobilių karo bankrutuoja net BYD atstovai

Tradicinis automobilių pardavimo modelis, kai salonai gaudavo solidų pelną parduodami vidaus degimo varikliais varomus automobilius (ypač prabangius), Kinijoje nebeveikia.
Perėjimas prie elektromobilių atnešė ne tik naujas technologijas, bet ir milžinišką perteklinę gamybą bei negailestingą konkurenciją. Dėl to pardavėjai yra priversti drastiškai mažinti kainas ir dirbti nuostolingai.
„Šiuo metu naujų automobilių pardavimas atstovybėms yra nuostolingas“, – rašė Cui Dongshu socialiniame tinkle „WeChat“. – „Daugelis dirba su neigiamu pinigų srautu, o bankroto rizika yra plačiai paplitusi. Ištrūkti iš šios kovos dėl išlikimo yra sunku.“
Asociacijos vadovas paragino vyriausybę įsikišti ir suteikti pramonei finansinę paramą bei nurodyti bankams lanksčiau vertinti pardavėjų situaciją.
Spaudimas Kinijos atstovybėms kaupėsi metų metus. Gamintojai kėlė nerealius pardavimų tikslus, versdami salonus taikyti didžiules nuolaidas, o lėtėjanti ekonomika dar labiau sumažino paklausą.
Nuo krizės neapsaugoti net didžiausi vardai. Kainų karas smarkiai sumažino BYD pelno maržas, o BMW neseniai sumažino savo metines finansines prognozes būtent dėl išmokų, skirtų paremti Kinijos pardavėjus.
Nors Pekinas bandė suvaldyti situaciją, ragindamas nutraukti kainų karą ir greičiau atsiskaityti su tiekėjais bei pardavėjais, realaus poveikio tai kol kas neturėjo.
Vis dėlto, statistika negailestinga. Naujienų agentūros „Bloomberg“ duomenimis, daugumos didžiausių Kinijos automobilių pardavėjų grupių pajamos ir pelnas per pastaruosius šešerius metus krito, o vidutinė pelno marža pirmą kartą tapo neigiama.
Net ir tų salonų sprendimas įtraukti į asortimentą populiarius naujus elektromobilių prekių ženklus, tokius kaip „Li Auto“ ar „Xiaomi“, situacijos greitai nepakeis.
Kaip vaizdingai apibūdino Cui Dongshu: „Senos žaizdos dar neužgijo, o jau užsikrėtėme naujomis ligomis.“
Geriausias krizės įrodymas – šiemet bankrutavusios dvi BYD atstovybių grupės, palikusios šimtus klientų be automobilių arba su negaliojančiu draudimu.
