Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Reuters“: „Tesla“ vengė remontuoti automobilius ir dėl gedimų nuolatos kaltino klientus

2025-10-15 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 07:01

Pabandykite įsivaizduoti situaciją. Jūs įsigyjate naujutėlę „Tesla Model Y“, tačiau džiaugsmas nauju automobiliu trunka vos vieną parą, nes kitą dieną važiuojant nedideliu greičiu, naujam automobiliui tiesiog nulūžta priekinis ratas. Servisas iš pradžių pripažįsta, kad tai – gamintojo brokas, tačiau po kelių dienų gaunate oficialų laišką, kuriame teigiama, kad dėl visko kaltas jūsų „netinkamas vairavimas“.

Naudota „Tesla Model 3“ (nuotr. stop kadras)

Pabandykite įsivaizduoti situaciją. Jūs įsigyjate naujutėlę „Tesla Model Y“, tačiau džiaugsmas nauju automobiliu trunka vos vieną parą, nes kitą dieną važiuojant nedideliu greičiu, naujam automobiliui tiesiog nulūžta priekinis ratas. Servisas iš pradžių pripažįsta, kad tai – gamintojo brokas, tačiau po kelių dienų gaunate oficialų laišką, kuriame teigiama, kad dėl visko kaltas jūsų „netinkamas vairavimas“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būtent tokia istorija tapo atspirties tašku naujausiam, itin detaliam naujienų agentūros „Reuters“ tyrimui, atskleidusiam sistemingą „Tesla“ praktiką slėpti informaciją apie masinius važiuoklės gedimus ir norą permesti atsakomybę bei tūkstantines remonto išlaidas patiems klientams.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Pasak „Reuters“, tai nebuvo vienetinis atvejis. Išanalizavus nutekintus vidinius „Tesla“ dokumentus ir apklausus buvusius darbuotojus paaiškėjo, kad per pastaruosius septynerius metus dešimtys tūkstančių savininkų JAV, Kinijoje ir Europoje susidūrė su pasikartojančiais važiuoklės ir vairo mechanizmo gedimais, tokiais kaip lūžtančios svirtys ar pusašiai. 

REKLAMA
REKLAMA

Šokiruoja tai, kad „Tesla“ puikiai žinojo apie šias problemas. Vidiniuose dokumentuose šie gedimai buvo įvardijami kaip „defektai“ ir „brokas“, o inžinieriai svarstė galimybę kelti ieškinius detalų tiekėjams dėl nekokybiškos produkcijos. Tačiau klientams buvo pasakojama visiškai kita istorija.

Serviso darbuotojai, remiantis tyrimu, gaudavo specialias instrukcijas, kaip įtikinti klientus, kad gedimai įvyko dėl jų pačių kaltės – esą jie „netinkamai vairavo“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tyrimas atskleidžia ir cinišką dvigubų standartų taikymą. Kai su identiškomis problemomis „Tesla“ susidūrė Kinijoje, kur vietos valdžios institucijos ėmėsi griežtų veiksmų, gamintojas buvo priverstas ne tik nemokamai remontuoti automobilius, bet ir galiausiai paskelbti oficialų atšaukimą. Tuo tarpu JAV tie patys gedimai ir toliau buvo aiškinami „netinkamu vairavimu“.

REKLAMA

Kodėl „Tesla“ taip elgėsi? Pasak „Reuters“, priežastys yra ir kultūrinės, ir finansinės. Tai atitinka bendrą Elono Musko įmonių filosofiją. Pavyzdžiui, „Autopilot“ sistemos atveju kaltę dėl technologijos trūkumų suversti vartotojui. Tačiau svarbiausia priežastis – pinigai.

Garantiniai remontai koncernui kainuodavo šimtus milijonų dolerių kiekvieną ketvirtį ir smarkiai mažindavo pelną. Kaltinant klientus, šių išlaidų pavykdavo išvengti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų