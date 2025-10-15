„Reuters“: „Tesla“ vengė remontuoti automobilius ir dėl gedimų nuolatos kaltino klientus

Būtent tokia istorija tapo atspirties tašku naujausiam, itin detaliam naujienų agentūros „Reuters“ tyrimui, atskleidusiam sistemingą „Tesla“ praktiką slėpti informaciją apie masinius važiuoklės gedimus ir norą permesti atsakomybę bei tūkstantines remonto išlaidas patiems klientams.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Pasak „Reuters“, tai nebuvo vienetinis atvejis. Išanalizavus nutekintus vidinius „Tesla“ dokumentus ir apklausus buvusius darbuotojus paaiškėjo, kad per pastaruosius septynerius metus dešimtys tūkstančių savininkų JAV, Kinijoje ir Europoje susidūrė su pasikartojančiais važiuoklės ir vairo mechanizmo gedimais, tokiais kaip lūžtančios svirtys ar pusašiai.
Šokiruoja tai, kad „Tesla“ puikiai žinojo apie šias problemas. Vidiniuose dokumentuose šie gedimai buvo įvardijami kaip „defektai“ ir „brokas“, o inžinieriai svarstė galimybę kelti ieškinius detalų tiekėjams dėl nekokybiškos produkcijos. Tačiau klientams buvo pasakojama visiškai kita istorija.
Serviso darbuotojai, remiantis tyrimu, gaudavo specialias instrukcijas, kaip įtikinti klientus, kad gedimai įvyko dėl jų pačių kaltės – esą jie „netinkamai vairavo“.
Tyrimas atskleidžia ir cinišką dvigubų standartų taikymą. Kai su identiškomis problemomis „Tesla“ susidūrė Kinijoje, kur vietos valdžios institucijos ėmėsi griežtų veiksmų, gamintojas buvo priverstas ne tik nemokamai remontuoti automobilius, bet ir galiausiai paskelbti oficialų atšaukimą. Tuo tarpu JAV tie patys gedimai ir toliau buvo aiškinami „netinkamu vairavimu“.
Kodėl „Tesla“ taip elgėsi? Pasak „Reuters“, priežastys yra ir kultūrinės, ir finansinės. Tai atitinka bendrą Elono Musko įmonių filosofiją. Pavyzdžiui, „Autopilot“ sistemos atveju kaltę dėl technologijos trūkumų suversti vartotojui. Tačiau svarbiausia priežastis – pinigai.
Garantiniai remontai koncernui kainuodavo šimtus milijonų dolerių kiekvieną ketvirtį ir smarkiai mažindavo pelną. Kaltinant klientus, šių išlaidų pavykdavo išvengti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!