Istorinis „Ferrari“ žingsnis: pirmasis markės elektromobilis turės 1000 AG

Sprendimas debiutuoti su keturių durų modeliu – tai ne atsitiktinumas, o apgalvotas inžinerinis sprendimas. „Ferrari“ vadovas Benedetto Vigna atvirai pripažino, kad dabartinės baterijų technologijos dar „neleidžia sukurti tikro „Ferrari“ superautomobilio, atitinkančio mūsų keliamus standartus“.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Pasak inžinierių, elektromobilio architektūra su žemu svorio centru idealiai tinka didesniam automobiliui, pagerindama jo manevringumą, tačiau kol kas yra per sunki ir ribojanti bekompromisiam sportiniam modeliui.
Ateities garsas – elektrinė gitara
Vienas didžiausių iššūkių kuriant elektrinį „Ferrari“ – garsas. Gamintojas pasirinko ne imituoti V12 riaumojimą, o sukurti autentišką elektrinį garsą.
Naudojama technologija, kurią „Ferrari“ lygina su elektrine gitara: specialūs jutikliai surenka natūralias jėgainės mechaninių komponentų vibracijas, kurios yra sustiprinamos ir perduodamos į saloną. Rezultatas – unikalus, ne sintetinis garso takelis.
Daugelį komponentų gaminasi patys
Nors tai – šeimai skirtas modelis, „Ferrari“ pabrėžia, kad vairavimo malonumas išlieka prioritetu. Automobilyje sumontuoti keturi nepriklausomi elektros varikliai, leidžiantys naudoti itin precizišką sukimo momento paskirstymą, visų vairuojamųjų ratų sistema ir aktyvi pakaba.
Nors „Elettrica“ yra elektrinis, „Ferrari“ išlieka ištikima savo tradicijai – svarbiausius jėgainės komponentus, tokius kaip baterijų paketai ir inverteriai, surenka savo gamykloje Maranele. Tiesa, pačias baterijos celes tiekia Pietų Korėjos milžinės SK ON padalinys Kinijoje, nors ateityje, pasak „Ferrari“ vadovo, tiekėjų ratas gali plėstis.
Inžinieriai taip pat integravo keletą sprendimų, skirtų vairavimo malonumui. Pavyzdžiui, priekinė ašis gali būti atjungta bet kuriuo greičiu – tai leidžia automobiliui, priklausomai nuo situacijos, veikti arba ekonomiškesniu režimu, arba pasižymėti klasikiniam „Ferrari“ būdingu galu varomo automobilio charakteriu.
Vairuotojo įsitraukimą didina ir už vairo esančios mentelės, kuriomis galima laipsniškai didinti arba mažinti galios bei sukimo momento atidavimą, taip leidžiant pačiam vairuotojui kontroliuoti automobilio dinamiką.
Kalbant apie skaičius, „Elettrica“ iki 100 km/val. įsibėgės per 2,5 sekundės ir pasieks 310 km/val. greitį, o 122 kWh baterija leis nuvažiuoti virš 530 km.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!