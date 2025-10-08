Vairuojate sportišką automobilį? Paskelbė vietas, kurias tiesiog privalote aplankyti

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Arlbergo tunelis Austrijoje
Tai ne tik įspūdingas inžinerinis statinys, bet ir kelionės per Alpes dalis. Atidarytas 1978 metais, šis beveik keturiolikos kilometrų ilgio tunelis driekiasi S16 greitkelyje ir yra ne tik erdvus, bet ir garsėja giliausiomis vėdinimo šachtomis Europoje.
Vairuotojams, norintiems pasimėgauti jo akustika, vienkartinis pravažiavimas kainuoja 12,50 euro.
Legendinis Šveicarijos Gothardo tunelis
Tai tikras ištvermės išbandymas ne tik vairuotojui, bet ir jo klausai. Driekdamasis daugiau nei 16 kilometrų A2 greitkeliu, jis yra trečias pagal ilgį automobilių tunelis pasaulyje.
Automobilių entuziastams tai reiškia ne trumpą akimirką, o ilgą, kelių minučių trukmės koncertą. 1980 metais atidarytas tunelis suteikia daugiau nei pakankamai laiko ir erdvės išgirsti kiekvieną variklio natą.
Monblano tunelis
Tai ne tik 11,6 kilometro ilgio inžinerinis stebuklas, jungiantis Prancūzijos Šamoni ir Italijos Kurmajoro kurortus. Tai ir vieta, paženklinta tragiška istorija.
1967 metais atidarytas tunelis po 1999-aisiais įvykusios nelaimės buvo uždarytas ir iš esmės modernizuotas.
Šiandien tai – vienas saugiausių tunelių pasaulyje, aprūpintas pačiomis moderniausiomis saugumo sistemomis, tačiau jo praeitis primena apie didžiulę atsakomybę, slypinčią po didingais kalnais.
Hindhead tunelis
Nors savo ilgiu (mažiau nei du kilometrai) Hindhead tunelis Sario grafystėje Jungtinėje Karalystėje ir negali prilygti Alpių milžinams, jis yra ilgiausias požeminis automobilių tunelis visoje Didžiojoje Britanijoje.
Dėl modernios ir lygios dangos bei įdomių apšvietimo sprendimų, jis vertinamas kaip trumpas, bet kokybiškas akustinis potyris.
Mont Sion tunelis
Vaizdingame A40 greitkelyje Prancūzijoje, dar vadinamame „Baltąja autostrada“ (Autoroute Blanche), jungiančiame Ženevą su Alpių papėdėmis, slepiasi Mont Sion tunelis.
Nors jis ir trumpesnis, automobilių entuziastai jį vertina dėl dvigubo potyrio: puikios akustikos viduje ir kvapą gniaužiančių kalnų peizažų vos iš jo išvažiavus.
Liverpulio perlai
Liverpulyje (JK), po Mersey upe nusidriekę Queensway ir Kingsway tuneliai, pasak „Milltek“ ekspertų, yra tikras akustinis stebuklas.
Teigiama, kad jų specifinė konstrukcija sukuria tokį sodrų garso aidą, jog kiekvienas akceleratoriaus paspaudimas vairuotojui virsta privataus koncerto patirtimi.
Jubilee Way
Atvykus į Didžiąją Britaniją per Doverio uostą, pirmasis „akustinis pasisveikinimas“ laukia Jubilee Way tunelyje.
Tai – puiki proga automobilių entuziastams iškart išvažiavus iš kelto ar traukinio garsiai ir efektingai pranešti apie savo atvykimą į salą.
Monako ikona
Tai – ko gero, ikoniškiausias ir garsiausias automobilių tunelis pasaulyje, tapęs neatsiejama „Formulės 1“ Monako etapo dalimi. Pravažiuoti juo – tai tarsi piligriminė kelionė kiekvienam automobilių entuziastui.
Lenktos tunelio sienos sukuria unikalų, sodrų aidą, kuris bet kurio variklio garsą paverčia įsimintinu riaumojimu.
Ne veltui tai yra vieta, kurioje prabangių superautomobilių savininkai iš viso pasaulio atvyksta ne tik pasirodyti, bet ir pasiklausyti tikrojo savo automobilio garso.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!