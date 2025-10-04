Galios panteonas: 10 automobilių, peržengusių 800 arklio galių ribą

Pasiekti tokią galią yra viena, tačiau efektyviai ją perduoti į asfaltą per galinę varančiąją ašį, paverčiant šį veiksmą ne chaotiška destrukcija, o valdomu pagreičiu ir azartu, yra visai kas kita.
Šiandienos ypatingai galingų galiniais ratais varomų automobilių klubas – tai įvairialypis inžinerinių filosofijų mūšio laukas, kuriame kaunasi skirtingi požiūriai į galią. Šiame sąraše – dešimt išskirtinių šiuolaikinių automobilių, kurie ne tik peržengė šį slenkstį, bet ir iš naujo jį apibrėžė,
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
V12 variklio opera – Ferrari 12Cilindri
Amžiuje, kai konkurentai masiškai pereina prie turbinų ir hibridų, „Ferrari“ ir toliau žengia savo keliu.
„12Cilindri“ (tariamas Dodiči Čilindri) – tai ne tik 812 įpėdinis, bet ir drąsus pareiškimas, kad atmosferinis V12 variklis vis dar yra ir bus „Ferrari“ filosofijos širdis.
Dizaineriai, įkvėpimo sėmęsi iš legendinio 7-ojo dešimtmečio „Daytona“ modelio, sukūrė modernią interpretaciją, kurioje futuristinės linijos dera su klasikine „Gran Turismo“ elegancija.
Po ilgu priekiniu gaubtu slypi patobulinta 6,5 litro V12 jėgainė, be jokių turbinų ar elektrinių priedų generuojanti 819 AG galią. Tačiau svarbiau už skaičius yra pojūčiai: variklis gali suktis iki svaiginančių 9 500 apsisukimų per minutę, sukeldamas garsą, kuris yra pagrindinė priežastis, kodėl tokie automobiliai vis dar egzistuoja.
Ši galia paverčiama stulbinančiu pagreičiu. 100 km/val. greitis pasiekiamas per vos 2,9 sekundės. Tačiau tai nėra sunkiai suvaldomas monstras. Naujausios kartos „Ferrari“ važiuoklės valdymo sistemos, įskaitant nepriklausomą visų keturių ratų vairavimą (4WS) ir „Side Slip Control 8.0“, užtikrina, kad automobilis išliktų ne tik stebėtinai vikrus, bet ir stabilus važiuojant dideliu greičiu.
Tiesiųjų karalius – Dodge Challenger SRT Demon 170
Jei „Ferrari“ yra subtili opera, tai „Demon 170“ – griausmingas sunkiojo metalo koncertas su pirotechnikos efektais. Skirtingai nuo europietiškų superautomobilių, kurie siekia tobulo balanso tarp galios, valdymo ir aerodinamikos, „Demon 170“ yra sąmoningas šio balanso ignoravimas.
Po masyviu variklio dangčiu slypi 6,2 litro V8 HEMI variklis, ant kurio uždėtas milžiniškas 3,0 litrų mechaninis kompresorius. Naudojant E85 etanolio mišinį, šis monstras generuoja protu nesuvokiamą 1 025 AG galią ir 1 281 Nm sukimo momentą. Net ir naudojant įprastą benziną variklio galia išlieka įspūdinga – 900 AG.
Šio automobilio pagreičio rodikliai labiau primena raketos, o ne įrankio, su kuriuo važiuojama į parduotuves. Gamintojas deklaruoja, kad iki 100 km/val. jis įsibėgės greičiau nei per 2 sekundes, o starto metu „Dodge“ sukuria didžiausią G jėgą tarp visų gamyklinių automobilių – net 2,004 G.
Jeigu dar to nebūtų gana, Nacionalinės Hot Rodų Asociacijos (NHRA) duomenimis, šis automobilis ketvirtį mylios atstumą įveikia per 8,91 sek.
Ironiška, tačiau „Demon 170“ yra tiesiog per greitas oficialioms traukos lenktynėms be papildomos saugos įrangos. Kadangi jis įveikia ketvirtį mylios greičiau nei per 9 sekundes, NHRA reikalauja saugos lanko ir parašiuto, kurių standartinėje komplektacijoje nėra.
Lenktynių bolidas su numeriais – Ford Mustang GTD
„Ford Mustang GTD“ nėra tik dar viena, brangi, populiaraus modelio versija. „Ford“ nusprendė, kad JAV itin populiarus „Pony Car“ kategorijos atstovas gali ne tik konkuruoti, bet ir dominuoti prieš europietiškus superautomobilius jų pačių teritorijoje – lenktynių trasoje.
Po variklio dangčiu, kuris yra pagamintas iš anglies pluošto, slypi specialiai šiam modeliui pritaikytas 5,2 litro, 8 cilindrų benzininį agregatas, galintis išvystyti 815 AG ir 900 Nm.
Tačiau „Ford“ inžinieriai pabrėžia, kad šiame automobilyje čia didžiulę svarbą atlieka ne benziną siurbiančio variklio galia, o bendras automobilio balansas. Siekiant beveik tobulo 50/50 svorio paskirstymo, 8 laipsnių dvigubos sankabos pavarų dėžė sumontuota gale. Šis sprendimas, būdingas tik aukščiausios klasės sportiniams automobiliams.
Tikrasis šio modelio perlas – jo važiuoklė. Čia įdiegta pusiau aktyvi pakabos sistema su „Multimatic DSSV“ amortizatoriais, o galinė pakaba yra „pushrod“ tipo, kur amortizatoriai sumontuoti horizontaliai. Kodėl? Nes toks sprendimas leidžia ekstremaliai sužeminti svorio centrą ir optimizuoti pakabos darbą.
Specialiu „Track Mode“ (trasos režimu) hidraulinė sistema gali sumažinti automobilio prošvaisą net 40 milimetrų.
Agresyvų automobilio charakterį pabrėžia ir aktyvūs aerodinaminiai elementai, su hidrauliškai valdomu galiniu sparnu, turinčiu „Drag Reduction System“ (DRS) funkciją, kuri sumažina oro pasipriešinimą tiesiosiose. Beveik visas kėbulas, išskyrus duris, pagamintas iš anglies pluošto, siekiant maksimaliai sumažinti svorį.
Kai forma tarnauja funkcijai – Pagani Imola
Horacio Pagani filosofija visada buvo paremta Leonardo da Vinci principu, kad menas ir mokslas gali ir turi eiti išvien. „Pagani Imola“ yra šios filosofijos įsikūnijimas.
Automobilio jėgainė – tai specialiai „Pagani“ sukurtas „Mercedes-AMG“ 6,0 litrų V12 variklis su dviem turbokompresoriais. Kupė versijoje šis agregatas generuoja 827 AG ir 1100 Nm, o dar retesnėje „Roadster“ versijoje galia padidinta iki 850 AG.
„Pagani“ visuomet buvo apsėsta svorio mažinimo, ir „Imola“ nėra išimtis. Automobilio monokokas pagamintas iš patentuotų kompozitinių medžiagų, tokių kaip „Carbo-Titanium“, todėl tuščio kupė svoris siekia vos 1246 kg. Netgi dažai yra specialūs – „Acquarello Light“ sistema leidžia sutaupyti 5 kg.
Kodėl „Imola“ dizainas toks radikalus ir agresyvus? Nes kiekvienas linkis, anga ir sparnas yra tiesioginė aerodinaminės funkcijos išraiška.
Šis aerodinaminis efektyvumas virsta įspūdingais parametrais. „Roadster“ versija generuoja 600 kg prispaudžiamosios jėgos važiuojant 280 km/val. greičiu ir gali atlaikyti 2,2 G šoninį pagreitį posūkiuose.
Kai taisyklės kuriamos iš naujo – Koenigsegg Jesko
Christianas von Koenigseggas yra automobilių pramonės vizionierius, kuris ne tobulina esamas technologijas, o kuria jas iš naujo ir „Jesko“ yra jo, inžinerinio genijaus, įspūdingiausia vizualizacija.
Automobilio epicentre – 5,0 litrų V8 variklis su dviem turbokompresoriais ir unikaliu, plokščiu alkūniniu velenu. Naudojant įprastą benziną, variklis generuoja 1280 arklio galių, tačiau į degalų baką įpylus E85 bioetanolio, galia šokteli iki stulbinančių 1600 AG.
Tačiau tikroji revoliucija slypi „Jesko“ pavarų dėžėje. Tai – 9 laipsnių „Light Speed Transmission“ (LST) pavarų dėžė, kuri leidžia perjungti pavarą ne nuosekliai, o tiesiogiai tarp bet kurių dviejų pavarų, pavyzdžiui, iš septintos iškart į ketvirtą, vos per kelias milisekundes. Tai užtikrina, kad variklis visada būtų optimaliame galios diapazone.
„Koenigsegg“ siūlo dvi „Jesko“ versijas, pritaikytas skirtingiems tikslams. „Jesko Attack“ yra trasai skirta versija su milžinišku galiniu sparnu, kuri generuoja iki 1400 kg prispaudžiamosios jėgos ir užtikrina neįtikėtiną sukibimą posūkiuose.
Tuo tarpu „Jesko Absolut“ yra sukurtas maksimaliam greičiui. Pašalinus didelį sparną, jo oro pasipriešinimo koeficientas sumažintas iki vos 0,278 Cd, o teorinis greitis, pasak gamintojo, viršija 500 km/val.
Daniška adrenalino injekcija – Zenvo TSR-S
Iš nedidelių, Danijoje įsikūrusių dirbtuvių, atkeliauja vienas technologiškai įspūdingiausių ir vizualiai dramatiškiausių šiuolaikinių hiperautomobilių – „Zenvo TSR-S“.
Jame esanti jėgainė – pačių „Zenvo“ inžinierių sukurtas 5,8 litro V8 variklis su plokščiu alkūniniu velenu ir dviem mechaniniais kompresoriais. Šis derinys leidžia pasiekti 1177 AG galią. Galia perduodama per 7 laipsnių sekvencinę pavarų dėžę, kuri užtikrina žaibišką, bet kartu ir aštrų, mechaninį pavarų perjungimą, būdingą lenktyniniams automobiliams.
Pagreitis nuo 0 iki 100 km/val. trunka 2,8 sekundės, o nuo 0 iki 200 km/val. – vos 6,8 sekundės. Maksimalus greitis yra elektronikos apribotas ties 325 km/val. riba. Kodėl? Nes automobilis optimizuotas ne maksimaliam greičiui, o kuo greičiau įveikti specifinę lenktynių trasą.
Tačiau tikrasis „TSR-S“ išskirtinumas ir jo „vizitinė kortelė“ – patentuotas aktyvus „Centripetal Wing“ galinis sparnas.
Šis galinis sparnas yra ypatingas tuo, kad geba ne tik keisti pasvyrimo kampą skirtingomis kryptimis. Pavyzdžiui, kai automobilis įvažiuoja į posūkį, sparnas pasvyra į priešingą pusę, sukurdamas vertikalią jėgą, kuri spaudžia vidinį galinį ratą prie kelio. Tai padidina sukibimą ir leidžia išlaikyti didesnį greitį posūkyje.
Analoginio pasaulio herojus – Aston Martin Victor
Skaitmeninių ekranų ir automatizuotų pavarų dėžių amžiuje „Aston Martin Victor“ yra sąmoningas žingsnis atgal. Tai unikalus, vienetinis projektas, kurio tikslas – sukurti tobulą, nefiltruotą vairavimo patirtį vienam konkrečiam klientui.
Automobilio širdis – vienas įspūdingiausių kada nors sukurtų variklių. Tai – 7,3 litro atmosferinis V12. Šis agregatas buvo paimtas iš itin reto „Aston Martin One-77“ prototipo ir nusiųstas į legendines „Cosworth“ dirbtuves tobulinimui. Viso to rezultatas – galia padidinta iki 836 AG ir 821 Nm.
Tačiau svarbiausia dalis yra tai, kaip ši galia valdoma. „Victor“ turi 6 laipsnių mechaninę pavarų dėžę, todėl tai yra galingiausias kada nors sukurtas „Aston Martin“ su mechanine transmisija.
Technologiškai tai yra unikalus hibridas. Jis sukurtas naudojant „One-77“ anglies pluošto monokoką, tačiau pakaba ir stabdžiai paimti iš trasai skirto „Aston Martin Vulcan“ hiperautomobilio.
Iškvieskite egzorcistą – Hennessey „Exorcist“ Camaro ZL1
Kai „Dodge“ pristatė savo „Demon“, automobilių pasaulis laukė kas ryšis jiems pateikti dar įspūdingesnį, dar daugiau šiurpuliukų keliantį atsaką.
Kaip bebūtų keista, tačiau šią užduotį su išsikėlė ne kitas automobilių pramonės gigantas, o Teksaso valstijoje įsikūrę „Hennessey Performance“ specialistai. Tikėtina, kad tai nebuvo sutapimas, tačiau jie savo kūriniui paskyrė provokuojantį pavadinimą – „The Exorcist“ (Egzorcistas).
„Hennessey Performance“ specialistai pasiėmė ir taip galingą „Chevrolet Camaro ZL1“ automobilį, iš variklio skyriaus išlupo 6,2 litro 8 cilindrų variklį ir jam pritaikė gigantišką mechaninį kompresorių. Kartu buvo sumontuota patobulinta cilindrų galvutė ir našesnę degalų tiekimo sistemą. Viso to rezultatas – 1000 arklio galių ir 1197 Nm.
Šie skaičiai virsta stulbinančiais rezultatais tiesiojoje. Pagreitis iki 100 km/val. trunka vos 2,2 sekundės, o ketvirčio mylios atstumą jis įveikia per 9,57 sekundės.
Tačiau, skirtingai nuo išskirtinai traukos lenktynėms optimizuoto „Demon“, „Exorcist“ išlaikė dalį naudingų „ZL1“ modelio savybių, kurios praverčia posūkiuose.
Vokiška tvarka itališkame chaose – Novitec F8 N-Largo
Automobilių tobulinimo specialistai iš „Novitec“ visuomet stengiasi laikytis kitokios filosofijos negu jų pagrindiniai konkurentai. Štai, pavyzdžiui, jų propaguojama „N-Largo“ tobulinimo programa siekia visapusiškai transformuoti bet kurį modifikuojamą automobilį. Ir „Ferrari F8 Tributo“ galėtų būti geras pavyzdys.
3,9 litro V8 variklis su dviem turbokompresoriais, pritaikius „Novitec“ valdymo modulius ir naują išmetimo sistemą, generuoja 818 AG galią ir 903 Nm sukimo momentą.
Tačiau „N-Largo“ programos esmė – ne tik galia. „Novitec“ iš esmės transformuoja automobilio kėbulą, naudodami anglies pluošto elementus, kurie praplatina „Ferrari“ net 13 cm gale ir 7 cm priekyje.
Kodėl reikalingas toks drastiškas praplatinimas? Nes tai yra vienintelis būdas sutalpinti gerokai platesnius ratus ir, svarbiausia, platesnes padangas. Būtent platesnės padangos padidina kontakto su danga plotą ir sukuria didesnį sukibimą, kuris yra būtinas efektyviai perduoti padidintą galią į kelią.
Dėl šių kompleksinių patobulinimų „Novitec F8 N-Largo“ nuo 0 iki 100 km/val. pagreitėja per 2,6 sekundės, o maksimalus greitis viršija 340 km/val.
Svoris svarbiau už galią – McLaren 765LT
„McLaren 765LT“ formaliai turi šiek tiek mažiau nei 800 AG, jo įtraukimas į šį sąrašą yra būtinas. Jis yra puikus pavyzdys, parodantis, kad galia yra tik dalis sudėtingos našumo lygties.
Žvelgiant iš dinaminės pusės, „McLaren“ gali pasiūlyti daugiau nei pakankamai. 4,0 litrų, 8 cilindrų motoras generuoja 765 arklio galias ir 800 Nm sukimo momentą, tačiau tikroji šio automobilio stiprybė – ekstremaliai mažas svoris. „765LT“ sveria vos 1229 kg.
Tokį mažą rodiklį pavyko užfiksuoti naudojant plonesnį priekinį stiklą, pašalinus nereikalingus kilimėlius, garso izoliaciją, sumontavus iš anglies pluošto pagamintas sėdynes ir iš titano pagamintą išmetimo sistemą.
Dėl tokio išskirtinio galios ir svorio santykio, pagreitis nuo 0 iki 100 km/val. trunka 2,8 sekundės, o maksimalus greitis siekia 330 km/val.
„Pridėk galią ir būsi greitesnis tiesiojoje. Atimk svorį ir būsi greitesnis visur.“ „765LT“ yra šios, legendinio „Lotus“ įkūrėjo Colino Chapmano suformuluotos, tiesos įsikūnijimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!