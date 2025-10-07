Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Parodė naujo „Porsche Cayenne“ saloną: naudos iki šiol nematytą naujovę

2025-10-07 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 11:03

Sportinių automobilių gamintojas „Porsche“ atskleidė detales apie vieną laukiamiausių savo modelių – visiškai elektrinio „Cayenne“ visureigio interjerą. Metų pabaigoje debiutuosiantis modelis žymi naują skaitmenizacijos ir prabangos etapą markės istorijoje, kuriame dominuoja didžiulis lenktas ekranas, papildytos realybės projekcijos ir naujas komforto lygis.

Porsche Cayenne (nuotr. gamintojo)

Sportinių automobilių gamintojas „Porsche“ atskleidė detales apie vieną laukiamiausių savo modelių – visiškai elektrinio „Cayenne“ visureigio interjerą. Metų pabaigoje debiutuosiantis modelis žymi naują skaitmenizacijos ir prabangos etapą markės istorijoje, kuriame dominuoja didžiulis lenktas ekranas, papildytos realybės projekcijos ir naujas komforto lygis.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujojo „Cayenne“ interjero ašis – „Porsche Digital Interaction“ pavadinta valdymo koncepcija. Vairuotojo erdvėje dominuoja įspūdingas, 14,25 colio įstrižainės lenktas „Flow Display“ ekranas su OLED technologija. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Tačiau dar didesnė naujovė – pirmą kartą „Porsche“ modelyje montuojamas papildytos realybės projekcinis ekranas, kuris navigacijos krypties rodykles ir eismo juostų gaires atvaizduoja tiesiog ant kelio, vairuotojo matymo lauke.

Gamintojas žada ne tik technologinį, bet ir komforto šuolį. Salonas tapo erdvesnis, o maksimalų patogumą užtikrins ne tik elektra valdomos galinės sėdynės ar didžiausias iki šiol „Porsche“ montuotas panoraminis stogas, bet ir tokios detalės kaip šildomi porankiai bei durelių panelės.

REKLAMA
REKLAMA

Interjerą bus galima personalizuoti renkantis iš trylikos spalvų derinių, o tarp naujų medžiagų, be klasikinės odos, siūlomas ir „Race-Tex“ audinys su legendiniu „Pepita“ raštu – tai duoklė klasikiniam markės paveldui.

Automobilio funkcijas, tokias kaip klimato kontrolė ar sėdynių šildymas, bus galima valdyti ir balsu, naudojant dirbtinio intelekto asistentą „Voice Pilot“, kuris taip pat geba atpažinti adresus ar paleisti norimą garso turinį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų