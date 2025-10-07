Parodė naujo „Porsche Cayenne“ saloną: naudos iki šiol nematytą naujovę

Naujojo „Cayenne“ interjero ašis – „Porsche Digital Interaction“ pavadinta valdymo koncepcija. Vairuotojo erdvėje dominuoja įspūdingas, 14,25 colio įstrižainės lenktas „Flow Display“ ekranas su OLED technologija.
Tačiau dar didesnė naujovė – pirmą kartą „Porsche“ modelyje montuojamas papildytos realybės projekcinis ekranas, kuris navigacijos krypties rodykles ir eismo juostų gaires atvaizduoja tiesiog ant kelio, vairuotojo matymo lauke.
Gamintojas žada ne tik technologinį, bet ir komforto šuolį. Salonas tapo erdvesnis, o maksimalų patogumą užtikrins ne tik elektra valdomos galinės sėdynės ar didžiausias iki šiol „Porsche“ montuotas panoraminis stogas, bet ir tokios detalės kaip šildomi porankiai bei durelių panelės.
Interjerą bus galima personalizuoti renkantis iš trylikos spalvų derinių, o tarp naujų medžiagų, be klasikinės odos, siūlomas ir „Race-Tex“ audinys su legendiniu „Pepita“ raštu – tai duoklė klasikiniam markės paveldui.
Automobilio funkcijas, tokias kaip klimato kontrolė ar sėdynių šildymas, bus galima valdyti ir balsu, naudojant dirbtinio intelekto asistentą „Voice Pilot“, kuris taip pat geba atpažinti adresus ar paleisti norimą garso turinį.
