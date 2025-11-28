Penktadienį Vilnių sukaustė spūstys: štai kur stovėsite ilgiausiai

Pranešama apie sukaustytą eismą šiose miesto gatvėse:
Pilaitės pr. link Pilaitės pr.–Spaudos g. sankryžos (iš centro).
Ukmergės g. link Ukmergės–Fabijoniškių g. sankryžoje (iš centro).
Švitrigailos g., link Kauno g.–Švitrigailos g. sankryžoje.
Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro).
Dariaus ir Girėno g. link Tūkstantmečio g.
Olandų g. link Olandų žiedo.
Kareivių g. link Kareivių g.–Žirmūnų g. sankryžos.
Tūkstantmečio g. link Žirnių g.
Kalvarijų g. link Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. sankryžos (iš centro).
Eišiškių pl. link Dariaus ir Girėno g.
Eismo situaciją Vilniaus gatvėse galite patikrinti čia.
