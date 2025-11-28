 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva > Aktualijos

Penktadienį Vilnių sukaustė spūstys: štai kur stovėsite ilgiausiai

2025-11-28 17:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 17:01

Penktadienio vakarą sostinę sukaustė spūstys. JUDU eismo žemėlapyje pranešama apie daugiau nei 20 eismo grūsčių.

Spūstys Vilniuje (Nuotr. JUDU)

Pranešama apie sukaustytą eismą šiose miesto gatvėse:

Pilaitės pr. link Pilaitės pr.–Spaudos g. sankryžos (iš centro).

Ukmergės g. link Ukmergės–Fabijoniškių g. sankryžoje (iš centro).

Švitrigailos g., link Kauno g.–Švitrigailos g. sankryžoje.

Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro).

Dariaus ir Girėno g. link Tūkstantmečio g.

Olandų g. link Olandų žiedo.

Kareivių g. link Kareivių g.–Žirmūnų g. sankryžos.

Tūkstantmečio g. link Žirnių g.

Kalvarijų g. link Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. sankryžos (iš centro).

Eišiškių pl. link Dariaus ir Girėno g.

Eismo situaciją Vilniaus gatvėse galite patikrinti čia.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

