Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Svarbiausia rinka, tapusi didžiausiu galvos skausmu: kur Europos automobilių gamintojai parduoda daugiausiai?

2025-09-27 15:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 15:04

Europos automobilių pramonei vidaus rinka yra per maža, todėl jų sėkmę labiausiai įtakoja eksportas. 2024 metų duomenys atskleidžia, kad svarbiausia užsienio rinka Europos gamintojams išlieka Kinija – ji lenkia JAV beveik trimis milijonais parduotų automobilių. Tačiau šis gyvybiškai svarbus regionas tampa ir didžiausiu galvos skausmu.

„Porsche 911“ (nuotr. gamintojo)

Europos automobilių pramonei vidaus rinka yra per maža, todėl jų sėkmę labiausiai įtakoja eksportas. 2024 metų duomenys atskleidžia, kad svarbiausia užsienio rinka Europos gamintojams išlieka Kinija – ji lenkia JAV beveik trimis milijonais parduotų automobilių. Tačiau šis gyvybiškai svarbus regionas tampa ir didžiausiu galvos skausmu.

REKLAMA
0

Ištisus dešimtmečius Kinija Vakarų gamintojams buvo neišsenkantis pelno šaltinis. Tačiau situacija pasikeitė kardinaliai. Kinijos prekės ženklai perėmė technologijas, o perėjimą prie elektromobilių pavertė savo stiprybe, daugelyje sričių pralenkdami savo buvusius „mokytojus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

To pasekmės – dramatiškos. Pavyzdžiui, „Škoda“ pardavimai Kinijoje nuo 341 000 automobilių 2018 metais krito iki vos 36 000 vienetų pernai. Panašias problemas patiria ir „Volkswagen“ bei kiti Europos gamintojai.

REKLAMA

Nepaisant visų problemų, 2024 metais Kinijoje parduota 4,65 mln. europietiškų automobilių vis dar paverčia šią rinką neginčijama lydere.

Antroje vietoje esanti JAV gerokai atsilieka – 1,7 mln. pardavimų. Amerikos rinka ypač svarbi „Premium“ segmentui. Čia populiarūs „Audi“, BMW, „Mercedes-Benz“ modeliai. Trečioji vieta atitenka Brazilijai su 1,18 mln. automobilių.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiausios Europos automobilių gamintojų rinkos 2024 m. (pagal pardavimų apimtis)

  1. Kinija – 4,65 milijono
  2. JAV – 1,70 milijono
  3. Brazilija – 1,18 milijono
  4. Meksika – 276 000
  5. Pietų Korėja – 236 000
  6. Japonija – 229 000
  7. Kanada – 225 000
  8. Argentina – 209 000
  9. Indija – 174 000
  10. Australija – 144 000

Šaltinis: JATO Dynamics

Rinkos, kuriose Europos gamintojai vis dar karaliauja

Nors pagal pardavimų apimtį Kinija yra nepralenkiama, žvelgiant į Europos gamintojų rinkos dalį, atsiveria visiškai kitas paveikslas. Pasirodo, tikrosios europietiškų markių tvirtovės yra ne Azijoje, o istoriškai ir ekonomiškai artimesniuose regionuose – Šiaurės Afrikoje ir Pietų Amerikoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Absoliutaus dominavimo pavyzdžiai – Šiaurės Afrikoje. Maroke europietiški automobiliai sudaro net 78 proc. visų pardavimų, o Alžyre – 65 proc. Pasak analitikų, tai lemia glaudūs prekybiniai ryšiai su Europa ir tai, kad šiose šalyse nėra stiprios vietinės automobilių pramonės.

Pietų Amerikoje lyderiauja Argentina (54 proc.) ir Brazilija (48 proc.). Sąrašo staigmena – devintoje vietoje atsidūręs Burkina Fasas. Tačiau ir čia yra paaiškinimas: tai buvusi Prancūzijos kolonija, išlaikiusi stiprius ekonominius ryšius su Europa.

Didžiausios Europos gamintojų rinkos 2024 m. (pagal rinkos dalį)

  1. Marokas – 78 proc.
  2. Alžyras – 65 proc.
  3. Argentina – 54 proc.
  4. Brazilija – 48 proc.
  5. Urugvajus – 42 proc.
  6. Tunisas – 40 proc.
  7. Sakartvelas – 33 proc.
  8. Singapūras – 32 proc.
  9. Burkina Fasas – 26 proc.
  10. Honkongas – 25 proc.

Šaltinis: JATO Dynamics

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Mercedes-Benz“ automobilių gamykla (nuotr. gamintojo)
Sulaukė malonės: JAV sumažino muitus europietiškiems automobiliams
Trečios kartos „Audi Q3“ (nuotr. gamintojo)
Vokiečių automobilių pramonės „Trojos arklys“: kaip Vakarai patys išsiaugino sau konkurentą Kinijoje
24 valandų elektromobilių lenktynės (nuotr. Organizatorių)
Panevėžyje prasideda 24 valandų elektromobilių lenktynės: kas pretenduoja į pergalę?
BMW 223i Active Tourer Luxury (nuotr. gamintojo)
Sudarė patikimiausių vienatūrių sąrašą: kurie iš jų geriausiai atlaiko 100 000 km testą?

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų