Svarbiausia rinka, tapusi didžiausiu galvos skausmu: kur Europos automobilių gamintojai parduoda daugiausiai?

Ištisus dešimtmečius Kinija Vakarų gamintojams buvo neišsenkantis pelno šaltinis. Tačiau situacija pasikeitė kardinaliai. Kinijos prekės ženklai perėmė technologijas, o perėjimą prie elektromobilių pavertė savo stiprybe, daugelyje sričių pralenkdami savo buvusius „mokytojus“.
To pasekmės – dramatiškos. Pavyzdžiui, „Škoda“ pardavimai Kinijoje nuo 341 000 automobilių 2018 metais krito iki vos 36 000 vienetų pernai. Panašias problemas patiria ir „Volkswagen“ bei kiti Europos gamintojai.
Nepaisant visų problemų, 2024 metais Kinijoje parduota 4,65 mln. europietiškų automobilių vis dar paverčia šią rinką neginčijama lydere.
Antroje vietoje esanti JAV gerokai atsilieka – 1,7 mln. pardavimų. Amerikos rinka ypač svarbi „Premium“ segmentui. Čia populiarūs „Audi“, BMW, „Mercedes-Benz“ modeliai. Trečioji vieta atitenka Brazilijai su 1,18 mln. automobilių.
Didžiausios Europos automobilių gamintojų rinkos 2024 m. (pagal pardavimų apimtis)
- Kinija – 4,65 milijono
- JAV – 1,70 milijono
- Brazilija – 1,18 milijono
- Meksika – 276 000
- Pietų Korėja – 236 000
- Japonija – 229 000
- Kanada – 225 000
- Argentina – 209 000
- Indija – 174 000
- Australija – 144 000
Šaltinis: JATO Dynamics
Rinkos, kuriose Europos gamintojai vis dar karaliauja
Nors pagal pardavimų apimtį Kinija yra nepralenkiama, žvelgiant į Europos gamintojų rinkos dalį, atsiveria visiškai kitas paveikslas. Pasirodo, tikrosios europietiškų markių tvirtovės yra ne Azijoje, o istoriškai ir ekonomiškai artimesniuose regionuose – Šiaurės Afrikoje ir Pietų Amerikoje.
Absoliutaus dominavimo pavyzdžiai – Šiaurės Afrikoje. Maroke europietiški automobiliai sudaro net 78 proc. visų pardavimų, o Alžyre – 65 proc. Pasak analitikų, tai lemia glaudūs prekybiniai ryšiai su Europa ir tai, kad šiose šalyse nėra stiprios vietinės automobilių pramonės.
Pietų Amerikoje lyderiauja Argentina (54 proc.) ir Brazilija (48 proc.). Sąrašo staigmena – devintoje vietoje atsidūręs Burkina Fasas. Tačiau ir čia yra paaiškinimas: tai buvusi Prancūzijos kolonija, išlaikiusi stiprius ekonominius ryšius su Europa.
Didžiausios Europos gamintojų rinkos 2024 m. (pagal rinkos dalį)
- Marokas – 78 proc.
- Alžyras – 65 proc.
- Argentina – 54 proc.
- Brazilija – 48 proc.
- Urugvajus – 42 proc.
- Tunisas – 40 proc.
- Sakartvelas – 33 proc.
- Singapūras – 32 proc.
- Burkina Fasas – 26 proc.
- Honkongas – 25 proc.
Šaltinis: JATO Dynamics
