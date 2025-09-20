Europos automobilių rinka atsigauna lėtai, bet aiškėja nauji lyderiai

Vis dėlto, po šiais nuosaikiais skaičiais slepiasi galingos tendencijos: rinkos augimą beveik vienareikšmiškai tempia elektrifikuoti modeliai, o tarp laimėtojų vis ryškiau matyti Kinijos gamintojų vardai, kol kai kurie rinkos senbuviai, įskaitant net „Tesla“, susiduria su sunkumais.
Rinkos variklis – elektrifikacija
„Dataforce“ duomenimis, rugpjūčio augimo herojai – elektrifikuoti automobiliai. Visiškai elektrinių modelių (BEV) pardavimai šoktelėjo 26 proc. , o iš tinklo įkraunamų hibridų (PHEV) – net 56 proc.
Šį spurtą skatina artėjantys 2025–2027 m. griežtesni CO2 taršos reikalavimai, verčiantys gamintojus aktyviau siūlyti „žaliuosius“ automobilius.
Bendrai elektrifikuoti modeliai (BEV, PHEV ir pilnieji hibridai) rugpjūtį užėmė net 42 proc. visos rinkos.
Kinijos drakonas demonstruoja raumenis
Ryškiausia rugpjūčio tendencija – stulbinantis Kinijos prekių ženklų augimas. „Chery“ koncerno („Omoda“ ir „Jaecoo“) pardavimai išaugo net 471 proc. , BYD – 230 proc. , o SAIC priklausantis MG – 46 proc.
Skirtingos nuotaikos tarp senbuvių
Tarp Europos gamintojų sėkmingą mėnesį turėjo BMW grupė (+13 proc.) ir „Renault“ (+8,5 proc).
Ypač gerai pasirodė „Cupra“ (+53 proc) ir „Mini“ (+46 proc) markės. Šviesos spindulį pamatė ir „Stellantis“ koncernas, po ilgo nuosmukio fiksavęs 3,9 proc. augimą, kurį daugiausiai lėmė naujojo „Citroen C3“ sėkmė. Vis dėlto, per aštuonis šių metų mėnesius koncerno pardavimai vis dar 6,6 proc. mažesni nei pernai.
Netikėtą staigmeną pateikė „Tesla“, kurios pardavimai rugpjūtį krito net 23 proc. Prastus rezultatus pademonstravo „Geely“ grupė, kurią sudaro „Lotus“, „Polestar“, „Volvo“ (-13 proc) bei „Nissan“ (-6,2 proc).
