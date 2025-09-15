Šaltas dušas iš Briuselio: ES keičia hibridų CO2 skaičiavimą – gamintojams gresia milijoninės baudos

Remdamasi realiais vairuotojų duomenimis, Europos Sąjunga drastiškai keičia skaičiavimo metodiką, ir šis sprendimas turės didžiulių pasekmių tiek pramonei, tiek pirkėjams.

Nuo 2022-ųjų kiekviename naujame ES parduodamame automobilyje yra montuojama savotiška „juodoji dėžė“ – kuro sąnaudų stebėjimo sistema (OBFCM).

Ji be jokių pagražinimų fiksuoja, kiek realiai automobilis sunaudoja degalų ir elektros. Būtent šie duomenys, surinkti iš milijonų automobilių ir išsiųsti Europos aplinkos agentūrai, atskleidė nemalonią tiesą. Hibridai elektra važinėja gerokai rečiau, nei buvo manyta.

Iliuzija, kainuosianti milijonus

Problemos esmė – vadinamasis „naudingumo koeficientas“ (angl. Utility Factor), parodantis, kokią dalį kelio automobilis teoriškai turėtų įveikti elektra. Iki šiol buvo daroma prielaida, kad 60 km elektra galintis įveikti iš tinklo įkraunamas hibridas net 80 proc. laiko važiuoja neteršdamas aplinkos.

Tačiau realūs duomenys parodė, kad šis skaičius yra laužtas iš piršto. Todėl jau nuo 2025 m. šis koeficientas bus drastiškai sumažintas iki 54 proc, o 2027-2028 m. – nukris iki vos 34 proc.

Gamintojams tai – tiksinti bomba. Jų CO2 vidurkis, šiuo metu siekiantis 93,6 g/km, yra skaičiuojamas įtraukiant ir „švariuosius“ hibridus.

Kai jų „popierinė“ tarša bus perskaičiuota pagal realius duomenis, daugelio gamintojų flotilės vidurkis smarkiai šoktels į viršų, o tai reiškia neišvengiamas milijonines baudas.

Kodėl vairuotojai nekrauna hibridų?

Pagrindinė priežastis, kodėl teorija prasilenkia su praktika – tarnybiniai automobiliai. Dėl mokestinių lengvatų įmonės masiškai perka hibridus, tačiau darbuotojai, turintys degalų korteles, tiesiog neturi motyvacijos kasdien krauti baterijos ir didžiąją laiko dalį važinėja naudodami benzininį variklį.

Vis dėlto yra ir kita medalio pusė. ES sprendimas remiasi 2023 metų duomenimis, o hibridų technologija per pastaruosius metus žengė milžinišką šuolį į priekį.

Jeigu 2020-ųjų „Volkswagen Golf GTE“ elektriniu režimu galėjo nuvažiuoti vos 30-35 km, dabar parduodamas „Golf eHybrid“ be didesnių pastangų įveikia daugiau nei 140 km.

Be to, naujausi modeliai turi nebe lėtą 3,6 kW, o 11 kW galios įkroviklius ir net greitojo DC įkrovimo galimybę, kas daro elektrinį režimą gerokai praktiškesniu.

Taigi, Briuselio sprendimas gali nubausti ir tuos gamintojus, kurie jau siūlo technologiškai pažangius hibridus.