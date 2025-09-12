„Tesla“ ar „Toyota“? Tyrimas atskleidė, kaip skiriasi skirtingų kartų automobilių pasirinkimai Baltijos šalyse

2025 m. „Citadele Leasing“ duomenimis, Lietuvoje beveik pusę visų automobilių (49 proc.) įsigijo tūkstantmečio kartos atstovai (29–44 m.). Naujų automobilių rinkoje populiariausių markių penketuką sudaro „Toyota“, „Volkswagen“, „Audi“, „Tesla“ ir „Škoda“.
„Nors „Toyota“ išlieka populiariausia visose amžiaus grupėse, kartų skirtumai akivaizdūs: Z kartos atstovai dažniau renkasi „Audi“ ar „Volkswagen“, o tūkstantmečio kartos pirkėjai į populiariausiųjų trejetuką jau iškelia ir „Tesla“. Tai rodo, kad jaunesni pirkėjai vis labiau vertina inovatyvumą, o vyresnės kartos renkasi patikrintus gamintojus“, – komentuoja V. Gurskas.
Latvijoje naujų automobilių rinkoje lyderiauja „Volkswagen“, po jo seka „Škoda“ ir „Toyota“. Tačiau didžiausias išskirtinumas – į populiariausiųjų penketuką patenkantys „Cupra“ ir Kinijos gamintojas „BYD“.
„Latvijos rinka demonstruoja atvirumą naujovėms. „Cupra“ ir „BYD“ įsitvirtinimas rodo, kad pirkėjai čia yra linkę drąsiau išbandyti netradicinius gamintojus. Be to, nei Latvijoje, nei Estijoje nėra „Tesla“ atstovybės, tad šiose rinkose „BYD“ tampa lengviau prieinama alternatyva“, – teigia V. Gurskas.
Estijoje išsiskyrė pirkėjų amžius – Z karta čia sudarė 11 proc. visų pirkėjų, beveik dvigubai daugiau nei Lietuvoje ar Latvijoje. Populiariausių naujų automobilių penketuke Estijoje – „Toyota“, „Škoda“, „Volkswagen“, „BYD“ ir „BMW“.
„Estijoje nemažą rinkos dalį užima jaunimas, todėl nauji elektrifikuoti gamintojai, tokie kaip „BYD“, turi galimybę greičiau įsitvirtinti“, – sako V. Gurskas.
