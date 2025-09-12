Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Tesla“ ar „Toyota“? Tyrimas atskleidė, kaip skiriasi skirtingų kartų automobilių pasirinkimai Baltijos šalyse

2025-09-12 11:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 11:57

Automobilio markė šiandien gali atskleisti ne tik vairuotojo skonį, bet ir skirtingų kartų požiūrį bei įpročius. Pasak „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo vadovo Vaidoto Gursko, didžiausią įtaką automobilių pirkimams per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius turėjo tūkstantmečio karta (angl. Millennials), konservatyviausi išliko vyriausi vairuotojai, o jauniausi Z kartos pirkėjai vis dažniau renkasi „Premium“ ar elektrifikuotus modelius.

Tesla Model Y (nuotr. gamintojo)
18

Automobilio markė šiandien gali atskleisti ne tik vairuotojo skonį, bet ir skirtingų kartų požiūrį bei įpročius. Pasak „Citadele Leasing" Lietuvos filialo vadovo Vaidoto Gursko, didžiausią įtaką automobilių pirkimams per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius turėjo tūkstantmečio karta (angl. Millennials), konservatyviausi išliko vyriausi vairuotojai, o jauniausi Z kartos pirkėjai vis dažniau renkasi „Premium" ar elektrifikuotus modelius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2025 m. „Citadele Leasing“ duomenimis, Lietuvoje beveik pusę visų automobilių (49 proc.) įsigijo tūkstantmečio kartos atstovai (29–44 m.). Naujų automobilių rinkoje populiariausių markių penketuką sudaro „Toyota“, „Volkswagen“, „Audi“, „Tesla“ ir „Škoda“.

Daugiau naujienų apie Lietuvos naujų automobilių rinką – specialioje rubrikoje. 

„Nors „Toyota“ išlieka populiariausia visose amžiaus grupėse, kartų skirtumai akivaizdūs: Z kartos atstovai dažniau renkasi „Audi“ ar „Volkswagen“, o tūkstantmečio kartos pirkėjai į populiariausiųjų trejetuką jau iškelia ir „Tesla“. Tai rodo, kad jaunesni pirkėjai vis labiau vertina inovatyvumą, o vyresnės kartos renkasi patikrintus gamintojus“, – komentuoja V. Gurskas.

BYD automobilių salonas Vilniuje
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BYD automobilių salonas Vilniuje

Latvijoje naujų automobilių rinkoje lyderiauja „Volkswagen“, po jo seka „Škoda“ ir „Toyota“. Tačiau didžiausias išskirtinumas – į populiariausiųjų penketuką patenkantys „Cupra“ ir Kinijos gamintojas „BYD“.

„Latvijos rinka demonstruoja atvirumą naujovėms. „Cupra“ ir „BYD“ įsitvirtinimas rodo, kad pirkėjai čia yra linkę drąsiau išbandyti netradicinius gamintojus. Be to, nei Latvijoje, nei Estijoje nėra „Tesla“ atstovybės, tad šiose rinkose „BYD“ tampa lengviau prieinama alternatyva“, – teigia V. Gurskas.

Šeštos kartos „Toyota RAV4“
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeštos kartos „Toyota RAV4“

Estijoje išsiskyrė pirkėjų amžius – Z karta čia sudarė 11 proc. visų pirkėjų, beveik dvigubai daugiau nei Lietuvoje ar Latvijoje. Populiariausių naujų automobilių penketuke Estijoje – „Toyota“, „Škoda“, „Volkswagen“, „BYD“ ir „BMW“.

„Estijoje nemažą rinkos dalį užima jaunimas, todėl nauji elektrifikuoti gamintojai, tokie kaip „BYD“, turi galimybę greičiau įsitvirtinti“, – sako V. Gurskas.

