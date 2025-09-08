Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Lietuvos naujų automobilių rinka – viena sparčiausiai augančių Europoje: kas lėmė šuolį ir kokia „Audi“ sėkmės paslaptis?

2025-09-08 10:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 10:53

Pirmąjį 2025-ųjų pusmetį Lietuvos naujų automobilių rinka demonstravo įspūdingą augimą – registracijų skaičius, palyginti su praėjusiais metais, šoktelėjo trečdaliu. Rinkos ekspertų teigimu, augimą lėmė ne tik gerėjantys gyventojų lūkesčiai, bet ir suaktyvėję įmonių parkų atnaujinimai bei netikėta vieno „premium“ gamintojo sėkmė.

Audi Q5 (nuotr. gamintojo)
33

0

„Regitros“ duomenimis, per pirmuosius šešis šių metų mėnesius šalyje įregistruota per 23 tūkst. naujų automobilių. Populiariausių markių penketukas išliko stabilus – jame pirmauja „Toyota“, „Volkswagen“, „Škoda“, „Renault“ ir „Kia“. Pagal kuro tipus, augo beveik visos kategorijos, tačiau labiausiai išsiskyrė įkraunamieji hibridai (+140 proc.) ir dyzeliniai automobiliai (+72 proc.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Trečios kartos „Audi Q3“
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trečios kartos „Audi Q3“

„Dyzeliniai modeliai tebėra svarbūs Lietuvos rinkai, tačiau jau ne vienerius metus tarp naujų automobilių pirmauja hibridai – jie siūlo ekonomišką balansą tarp kainos, sąnaudų ir vertės išlaikymo“, – teigia „Citadele Leasing“ atstovas Vaidotas Gurskas.

Didžiausia staigmena rinkoje tapo „Audi“ markės rezultatai. „Premium“ segmento gamintojas, pritaikęs palankesnę kainodarą ir atnaujinęs modelių gamą, pagal pardavimus priartėjo prie masinės rinkos žaidėjų. „Tai išskirtinis atvejis Lietuvos rinkoje, rodantis, kad net „premium“ markės, pasiūliusios konkurencingą produktą, gali sėkmingai varžytis dėl pirkėjų“, – sako V. Gurskas.

Pagal augimo tempus Lietuva (+40,6 proc.) tapo lydere Baltijos šalyse, aplenkdama Latviją (+29 proc.). Tuo metu Estijoje fiksuotas didelis kritimas (-39,5 proc.), tačiau, pasak V. Gursko, tai lėmė pernai buvęs pirkimo bumas, kai estai skubėjo įsigyti automobilius prieš įvedant naujus mokesčius.

Ekspertas prognozuoja, kad kitąmet rinkos augimas gali sulėtėti, nes baigsis didžiųjų pavėžėjimo ir nuomos įmonių automobilių parkų atnaujinimo ciklas. Vis dėlto, rinką gali teigiamai paveikti pensijų kaupimo sistemos pokyčiai, leisiantys gyventojams išsiimti dalį lėšų. Tačiau, pasak V. Gursko, pagrindinis ilgalaikis iššūkis Lietuvai išlieka tas pats – kaip paskatinti elektromobilių plėtrą, nes pagal jų dalį (vos 5 proc.) vis dar smarkiai atsiliekame nuo ES vidurkio (15,6 proc.).

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

