TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Nyderlanduose – netikėta tendencija: vairuotojams atsibodo automatinės pavarų dėžės?

2025-08-28 19:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 19:01

Atrodo, kad mechaninės pavarų dėžės dienos suskaičiuotos – automatinė transmisija dominuoja Nyderlandų naujų automobilių rinkoje ir 2025 m. pirmąjį pusmetį pasiekė rekordinę 76 proc. rinkos dalį. Tačiau Nyderlandų pramonės asociacijos BOVAG duomenys atskleidžia ir netikėtą tendenciją. Automobilių su vidaus degimo varikliais segmente mechaninė pavarų dėžė išgyvena renesansą.

Mechaninė pavarų dėžė (nuotr. gamintojo)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrą automatinių pavarų dėžių populiarumo augimą lemia elektromobiliai ir hibridai, kurie beveik visada komplektuojami su automatine transmisija.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos" rubrikoje.

Tačiau pažvelgus tik į benzininių, dyzelinių ir suskystintomis dujomis varomų automobilių pardavimus, vaizdas pasikeičia.

„Šiame segmente automatinių pavarų dėžių dalis nuo 31 proc. 2019 metais krito iki 25 proc. 2024-aisiais. Tuo tarpu mechaninių pavarų dėžių dalis išaugo nuo 62 iki 73 proc. Toks posūkis nustebino net ir mus“, – teigia BOVAG atstovas Stijnas Oosterhoffas.

Šį reiškinį lemia aiški rinkos segmentacija. Pigesnių, kompaktiškų automobilių klasėje (kaina 15 000 – 20 000 eurų) net 99 proc. pirkėjų renkasi mechaninę pavarų dėžę. Tuo tarpu brangesnių nei 30 000 eurų automobilių segmente 90 proc. pirkėjų nori automatinės transmisijos patogumo.

„Taupantys pirkėjai nori patys perjungti pavaras, o perkantys prabangesnius modelius renkasi komfortą“, – apibendrina S. Oosterhoffas. Jis taip pat prideda, kad daugeliui vairuotojų, ypač jaunimui, mechaninė pavarų dėžė suteikia daugiau kontrolės ir vairavimo malonumo.

Nepaisant mechaninės pavarų dėžės atgimimo naujų benzininių automobilių rinkoje, bendrame Nyderlandų automobilių parke automatinių pavarų dėžių dalis nuosekliai auga.

Prieš dešimtmetį, 2014 metais, 84 proc. visų šalies automobilių buvo su mechanine transmisija. 2024-ųjų pabaigoje šis skaičius sumažėjo iki 65 proc.

Taip yra todėl, kad senesni automobiliai su mechanine pavarų dėže pamažu nurašomi, o kiekvienas naujas elektromobilis papildo parką turėdamas automatinę pavarų dėžę. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

