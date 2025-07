Vokietijos kancleris sukritikavo ES siūlymą: „Negalime leisti, kad automobilių pramonė būtų sunaikinta“

Pasak Vokietijos dienraščio „Bild“, remiantis neįvardytais ES šaltiniais, tokios bendrovės kaip „Sixt“ ar „Europcar“ nuo nurodytos datos galėtų pirkti tik elektra varomus automobilius. Leidinio teigimu, įmonių autoparkai sudaro apie 60 proc. visų naujų automobilių pardavimų Europoje.

Europos Komisija planuoja pateikti šį pasiūlymą dar šią vasarą, o vėliau – perduoti jį Europos Parlamentui svarstyti. Šis siūlymas iš esmės reikštų spartesnį vidaus degimo variklių atsisakymo tempą, palyginti su anksčiau numatytais terminais.

Primename, kad Europos Komisija jau yra patvirtinusi tikslą, kuris įpareigoja automobilių gamintojus visame regione pardavinėti naujus automobilius, kurių CO2 emisija siekia 0 g/km. Tai reiškia, kad gamintojai nebegalės regione pardavinėti automobilius, kurie turi benzininį ar dyzelinį variklį.

F. Merzas šiuos planus įvertino kaip „visiškai neatitinkančius dabartinių bendrų Europos poreikių“, pabrėždamas, kad automobilių pramonė – viena svarbiausių regiono ekonomikos šakų.

„Negalime leisti, kad ji būtų sunaikinta dėl to, jog visą dėmesį sutelkiame į technologijas, kurios tam tikru metu dar gali būti nepakankamai pasirengusios rinkai ir nėra pakankamai patikimos kaip vienintelis sprendimas“, – žurnalistams sakė kancleris.

Jo teigimu, Europa turėtų išlikti „technologiškai atvira“. „Europa šiuo metu yra per mažai atvira, per lėta, per mažai dinamiška – ir aš noriu padėti tai pakeisti“, – pridūrė jis.

ES institucijos leidiniui „Bild“ patvirtino, kad naujas reglamentas yra rengiamas, tačiau atsisakė pateikti daugiau detalių.

Europos Komisijos atstovas naujienų agentūrai „Bloomberg“ nurodė, kad pasiūlymas dar nėra oficialiai priimtas ir jokie politiniai sprendimai kol kas nepriimti.

Jo teigimu, pasiūlymas buvo pateiktas Europos Komisijai kaip platesnių diskusijų su automobilių gamintojais dalis, o pati Europos Komisija kol kas tik įsipareigojo atlikti jo poveikio vertinimą.