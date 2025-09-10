Europos automobilių pramonės lyderiai perspėja EK: nulinės taršos tikslas yra neįgyvendinamas

Tokį griežtą perspėjimą atvirame laiške Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen išsakė dviejų didžiausių Europos automobilių pramonės asociacijų – gamintojų (ACEA) ir tiekėjų (CLEPA) – vadovai.
Laiške teigiama, kad Europos planas turi „peržengti idealizmo ribas ir pripažinti dabartinę pramoninę bei geopolitinę realybę“.
Anot pramonės lyderių, griežtų 2030 ir 2035 metų taršos tikslų įgyvendinti tiesiog neįmanoma dėl kelių priežasčių: priklausomybės nuo Azijoje gaminamų baterijų, nepakankamai išvystytos įkrovimo infrastruktūros, aukštesnių gamybos kaštų Europoje ir naujų JAV taikomų muitų europietiškiems automobiliams.
Šis perspėjimas nuskambėjo prieš pat rugsėjo 12 d. numatytą lemiamą susitikimą, kuriame EK pirmininkė su automobilių pramonės lyderiais, įskaitant „Mercedes-Benz“ vadovą Olą Källeniusą (kuris taip pat vadovauja ACEA) ir „Schaeffler“ vadovą Matthiasą Zinką (CLEPA prezidentą), aptars ne tik taršos taisykles, bet ir Kinijos gamintojų spaudimą bei prekybos kliūtis su JAV.
Asociacijų vadovai pabrėžė, kad pramonė yra įsipareigojusi pasiekti anglies dvideginio neutralumą iki 2050 metų, tačiau ragina ES pereiti prie pragmatiškesnės strategijos, kuri atsižvelgtų į realias kliūtis, o ne aklai laikytųsi, jų nuomone, nepasiekiamų terminų.
