Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Europos automobilių pramonės lyderiai perspėja EK: nulinės taršos tikslas yra neįgyvendinamas

2025-09-10 08:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 08:00

Europos Sąjungos planas nuo 2035 metų uždrausti naujų automobilių su vidaus degimo varikliais pardavimą griūva kaip kortų namelis.

Mercedes-Benz CLA (nuotr. gamintojo)
20

Europos Sąjungos planas nuo 2035 metų uždrausti naujų automobilių su vidaus degimo varikliais pardavimą griūva kaip kortų namelis.

REKLAMA
0

Tokį griežtą perspėjimą atvirame laiške Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen išsakė dviejų didžiausių Europos automobilių pramonės asociacijų – gamintojų (ACEA) ir tiekėjų (CLEPA) – vadovai.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvoje debiutuoja Mercedes-Benz CLA
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvoje debiutuoja Mercedes-Benz CLA

Laiške teigiama, kad Europos planas turi „peržengti idealizmo ribas ir pripažinti dabartinę pramoninę bei geopolitinę realybę“.

REKLAMA
REKLAMA

Anot pramonės lyderių, griežtų 2030 ir 2035 metų taršos tikslų įgyvendinti tiesiog neįmanoma dėl kelių priežasčių: priklausomybės nuo Azijoje gaminamų baterijų, nepakankamai išvystytos įkrovimo infrastruktūros, aukštesnių gamybos kaštų Europoje ir naujų JAV taikomų muitų europietiškiems automobiliams.

REKLAMA

Šis perspėjimas nuskambėjo prieš pat rugsėjo 12 d. numatytą lemiamą susitikimą, kuriame EK pirmininkė su automobilių pramonės lyderiais, įskaitant „Mercedes-Benz“ vadovą Olą Källeniusą (kuris taip pat vadovauja ACEA) ir „Schaeffler“ vadovą Matthiasą Zinką (CLEPA prezidentą), aptars ne tik taršos taisykles, bet ir Kinijos gamintojų spaudimą bei prekybos kliūtis su JAV.

Asociacijų vadovai pabrėžė, kad pramonė yra įsipareigojusi pasiekti anglies dvideginio neutralumą iki 2050 metų, tačiau ragina ES pereiti prie pragmatiškesnės strategijos, kuri atsižvelgtų į realias kliūtis, o ne aklai laikytųsi, jų nuomone, nepasiekiamų terminų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų