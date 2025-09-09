„Mercedes-Benz“ pristatė elektrinį GLC: aprūpino milžinišku ekranu ir veganišku salonu

Iš pradžių bus siūloma galingiausia „GLC 400 4MATIC“ versija, pasiekianti 360 kW galią ir viena įkrova galinti nuvažiuoti iki 713 km. Dėl 800 voltų architektūros, modelis palaikys itin greitą, iki 330 kW siekiantį įkrovimą, kuris per 10 minučių leis papildyti energijos atsargas 303 kilometrų kelionei. Automobilis taip pat palaikys dvikryptį įkrovimą, leisdamas energija aprūpinti namus (V2H).
Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.
Salone dominuoja įspūdingas 39,1 colio įstrižainės „MBUX Hyperscreen“ ekranas, jungiantis tris ekranus po vienu stiklu. Visas automobilio funkcijas valdo naujoji „Mercedes-Benz“ operacinė sistema MB.OS, pasitelkianti itin galingus kompiuterius („super smegenis“) ir pirmą kartą integruojanti tiek „Google“, tiek „Microsoft“ dirbtinio intelekto asistentus. Sistema leis nuotoliniu būdu atnaujinti ne tik pramogų, bet ir vairavimo asistentų funkcijas.
Dėl 84 mm ilgesnės ratų bazės, palyginti su pirmtaku, naujojo GLC salonas tapo gerokai erdvesnis. Bagažinės talpa siekia 570 litrų, o priekyje atsirado papildoma 128 litrų daiktadėžė. Tarp prabangos elementų – pasirenkamas kintamo skaidrumo panoraminis stogas „Sky Control“ ir pirmą kartą industrijoje oficialiai sertifikuotas visiškai veganiškas interjeras.
Vairavimo patirtį gerina išmani „One-Box“ stabdymo sistema, kuri, pasak gamintojo, 99 proc. kasdienių stabdymų atlieka tik energijos regeneracijos būdu. Taip pat siūloma iš S klasės perimta pneumatinė pakaba ir 4,5 laipsnio pasisukantys galiniai ratai, suteikiantys visureigiui išskirtinio manevringumo.
Naujasis elektrinis GLC bus lanksčiai gaminamas toje pačioje linijoje kaip ir tradiciniais varikliais varomi automobiliai Brėmeno (Vokietija) gamykloje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!