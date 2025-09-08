Pristatytas pirmasis „Neue Klasse“ BMW: naujasis iX3 vienu įkrovimu nuvažiuos 800 km

Iš pagrindų atnaujintas automobilis žada iki 805 km nuvažiuojamą atstumą, itin greitą 400 kW galios įkrovimą ir pasižymės visiškai nauja dizaino kalba. Jau žinoma ir numatoma kaina Lietuvoje – ji prasidės nuo 71 800 eurų.
„Neue Klasse“ – tai didžiausias BMW ateities projektas, žymintis naują elektrifikacijos, skaitmenizacijos ir tvarumo erą. Pasak BMW vadovo Oliverio Zipse, tai „milžiniškas šuolis technologijų ir vairavimo patirties srityse“. Įgaliotosios BMW atstovės Lietuvoje „Inchcape Auto“ direktorius Aurimas Tamašauskas pridūrė, kad naujasis iX3 bus prieinamas Lietuvoje jau kitų metų pavasarį, o jo technologijos iki 2027 metų bus integruotos į dar 40 naujų BMW modelių.
Bene didžiausia naujovė salone – „BMW Panoramic iDrive“ sistema, kurios pagrindinis elementas yra per visą priekinio stiklo plotį ištemptas informacinis ekranas. Automobilio veikimą valdo keturi galingi kompiuteriai, praminti „supersmegenimis“. Nors dauguma funkcijų valdomos balsu ar lietimu, BMW, atsižvelgdama į klientų tyrimus, paliko fizinius mygtukus svarbiausioms funkcijoms, tokioms kaip valytuvai ar posūkių signalai. Salono apdailai gausiai naudojamos tvarios ir perdirbtos medžiagos.
Automobilyje debiutuoja šeštos kartos „BMW eDrive“ technologija. Pirmoji rinkoje pasirodysianti „iX3 50 xDrive“ versija turės du elektros variklius, generuojančius 345 kW (469 AG) galią, ir iki 100 km/val. įsibėgės per 4,9 sekundės.
108,7 kWh talpos baterija leis viena įkrova įveikti iki 805 km (pagal WLTP). Dėl 800V architektūros, per 10 minučių galingoje stotelėje bus galima įkrauti energijos net 372 km kelionei.
Naujasis iX3 taip pat demonstruoja būsimą BMW dizaino kryptį su vertikaliomis, apšviestomis grotelėmis ir minimalistinėmis kėbulo linijomis, kurios leido pasiekti itin žemą, vos 0,24 Cd oro pasipriešinimo koeficientą. „Neue Klasse“ modeliai bus gaminami naujoje, klimatui neutralioje gamykloje Debrecene, Vengrijoje.
