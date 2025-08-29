Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kiniškų elektromobilių gamintojo vadovas pripažino: „Mes kovojame dėl išlikimo“

2025-08-29 19:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 19:01

Kinijos elektromobilių gamintojas „Nio“ imasi drastiškų priemonių. Bendrovės įkūrėjas ir vadovas Williamas Li atvirai pripažino, kad šiuo metu aukščiausias kompanijos prioritetas – kova dėl išlikimo.

Kinijoje pagamintas „Nio“ elektromobilis (nuotr. gamintojo)

Kinijos elektromobilių gamintojas „Nio" imasi drastiškų priemonių. Bendrovės įkūrėjas ir vadovas Williamas Li atvirai pripažino, kad šiuo metu aukščiausias kompanijos prioritetas – kova dėl išlikimo.

0

Pasak leidinio „Automobilwoche“, šios kovos dalis – agresyvus kainų mažinimas: naujos kartos flagmano, visureigio ES8, kaina, palyginti su pirmtaku, sumažinta net 25 procentais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Nio ES8“ su 100 kWh baterija pradinė kaina dabar siekia 416 800 juanių (apie 49 700 eurų), kai ankstesnės kartos modelis kainavo 518 000 juanių. Pasirinkus baterijos nuomos modelį (BaaS), kaina krenta iki 308 800 juanių (apie 36 850 eurų). Tikimasi, kad per oficialų pristatymą rugsėjo pabaigoje kaina bus dar mažesnė.

Tokį kainos sumažinimą leido griežta taupymo programa. Pasak W. Li, „Nio“ iš naujo derėjosi su tiekėjais, suvienodino komponentus tarp skirtingų modelių (pvz., 900V įkrovimo technologiją, galinį variklį) ir pradėjo naudoti savo pačių sukurtą „Shenji“ mikroschemą vietoje brangesnės „Nvidia Orin X“. Vadovas pripažino, kad anksčiau milijardinės investicijos į tyrimus ne visada buvo efektyvios.

W. Li neslėpė, kad toks radikalus kainos sumažinimas gali supykdyti esamus klientus, kurie už ankstesnį modelį sumokėjo gerokai daugiau. Vis dėlto, jo pozicija buvo tvirta: „Išlikimas yra prioritetas. Trumpuoju laikotarpiu galbūt nuvilsime dalį klientų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje ši kaina sustiprins mūsų konkurencingumą.“

Kartu „Nio“ pabrėžia, kad „Premium“ segmento ES8 nekonkuruos su pigesniu, šeimoms skirtu „Onvo L90“ visureigiu. Kitas bendrovės flagmanas bus ES9 – prabangaus sedano ET9 visureigio versija, kuri rinkoje turėtų pasirodyti 2026 m. pirmoje pusėje.

