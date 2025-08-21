Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Apklausa: beveik pusė lietuvių svarstytų pirkti elektromobilį, bet stabdo trys pagrindinės kliūtys

2025-08-21
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 11:18

Nors susidomėjimas elektromobiliais Lietuvoje pastebimai auga, realūs pardavimai vis dar atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio – pirmąjį šių metų pusmetį elektromobiliai sudarė vos 5 proc. naujų automobilių registracijų, kai ES vidurkis viršija 15 proc.

Banko „Citadele“ užsakymu atlikta apklausa atskleidė, kad nors jau 41 proc. lietuvių svarstytų įsigyti elektromobilį, daugumą vis dar stabdo aukšta kaina, nerimas dėl nuvažiuojamo atstumo ir nepakankamai išvystyta įkrovimo infrastruktūra.

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

Pasak „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo vadovo Vaidoto Gursko, elektromobilių raida primena išmaniųjų telefonų bumą – pirmieji modeliai buvo brangūs ir ribotų galimybių, tačiau technologijoms tobulėjant tapo prieinami ir nepakeičiami.

„Tas pats vyksta ir su elektromobiliais – ilgėja nuvažiuojamas atstumas, trumpėja krovimo laikas, daugėja pasirinkimo, o kartu palaipsniui mažėja ir jų kaina“, – teigia V. Gurskas.

Apklausos duomenimis, pagrindiniu barjeru išlieka kaina – 54 proc. lietuvių teigia, kad elektromobiliai jiems yra per brangūs. Kitos dažnai minimos kliūtys – trumpas nuvažiuojamas atstumas (48 proc.) ir menkai išvystyta įkrovimo stotelių infrastruktūra (35 proc.).

Vis dėlto, per metus norinčiųjų persėsti į elektromobilį skaičius išaugo nuo 32 iki 41 proc. Respondentų teigimu, labiausiai pirkti paskatintų valstybės parama (41 proc.) ir mažesni eksploatacijos kaštai (37 proc.).

Tyrimas atskleidė ir netikėtą veiksnį – geopolitiką. Net 37 proc. Baltijos šalių gyventojų teigė vengtų pirkti „Tesla“ automobilį ne dėl techninių savybių, o dėl politinių priežasčių, susijusių su įmonės vadovo Elono Musko figūra. Tuo pat metu rinkoje stiprėja Kinijos gamintojų įtaka, siūlančių pigesnius modelius, kurie, pasak V. Gursko, gali tapti rimtu stimulu spartesnei elektromobilių plėtrai regione.

Eksperto teigimu, proveržiui Lietuvoje labiausiai trūksta nuoseklios valstybės paramos, spartesnės infrastruktūros plėtros ir aiškios ilgalaikės strategijos. Patys gyventojai taip pat daugiausiai vilčių deda į europines iniciatyvas – net 64 proc. lietuvių mano, kad būtent ES politika ir investicijos lems didžiausius pokyčius elektromobilumo srityje.

