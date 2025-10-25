Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministrų kabinetas – prieš siūlymą lengvinti mokyklų vadovų skyrimo tvarkas

2025-10-25 14:13 / šaltinis: BNS
2025-10-25 14:13

Vyriausybė šią savaitę atmetė grupės socialdemokratų iniciatyvą palengvinti mokyklų vadovų skyrimo tvarkas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. ELTA / Andrius Ufartas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai. ELTA / Andrius Ufartas

1

Kovą Seimas po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų siūlymui atsisakyti nuostatų, kad vadovavimo valstybinei ar savivaldybės švietimo įstaigai, išskyrus aukštąsias mokyklas, kompetencijų vertinimą atlieka švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siūlymus pristačiusi socdemė Ilona Gelažnikienė tuomet teigė, kad šiuo metu pretendentas, norintis dalyvauti švietimo įstaigos direktoriaus konkurse, turi Nacionalinėje švietimo agentūroje įsivertinti kompetencijas. 

Neigiamą išvadą Vyriausybei teikusi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) tvirtina, kad vertinimas yra būtinas užtikrinant būtinas kompetencijas vadovui.

Anot ministerijos, atsisakius vertinimo, švietimo įstaigų vadovais galėtų tapti ir tam reikiamų kompetencijų neturintys asmenys, o tai darys neigiamą poveikį švietimo įstaigų valdymui ir ugdymo kokybei.

Valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos, išskyrus aukštąją mokyklą, vadovu gali būti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį turintis pretendentas, esantis nepriekaištingos reputacijos.

ŠMSM teigimu, magistro laipsnis pats savaime neužtikrina, kad pretendentas į mokyklos vadovo pareigas turės reikiamų kompetencijų, dėl to reikalingas papildomas vertinimas.

„Aukštasis išsilavinimas patvirtina, kad asmuo baigė studijų programą, tačiau nesuteikia informacijos apie praktinius vadovavimo švietimo įstaigai gebėjimus ir jų raiškos lygį“, – rašoma išvadoje.

Pasak ministerijos, panašus kompetencijų vertinimas yra vykdomas ir atrenkant vadovus valstybės tarnyboje.

