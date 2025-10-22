Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė: labdaros teikėjams ir gavėjams siūloma neteikti VMI mėnesio ataskaitų

2025-10-22 13:38 / šaltinis: BNS
2025-10-22 13:38

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritatė Finansų ministerijos siūlymui atsisakyti reikalavimo įmonėms ar organizacijoms, gaunančios ir teikiančioms labdarą, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikti mėnesio ataskaitas apie tokią paramą.

VMI. ELTA / Žygimantas Gedvila

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritatė Finansų ministerijos siūlymui atsisakyti reikalavimo įmonėms ar organizacijoms, gaunančios ir teikiančioms labdarą, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikti mėnesio ataskaitas apie tokią paramą.

REKLAMA
0

„Pakeitimo esmė – naštos (administracinės – BNS) sumažinimas ir perteklinių reikalavimų atsisakymas (...) Siūlome supaprastinti šiek tiek gyvenimą paramos teikėjams ir gavėjams“, – posėdyje sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VMI skaičiavimais, atsisakius šio perteklinio reikalavimo administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo pataisų sprendimą dar turės priimti Seimas.

Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą  paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.

VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų