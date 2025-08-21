JAV dar kartą kilstelėjo muitus: ekspertai perspėja dėl brangsiančių detalių

Naujieji tarifai taikomi vadinamiesiems išvestiniams produktams, pagamintiems iš plieno ir aliuminio. Apmokestinimo schema yra sudėtinė: 50 proc. muitas bus taikomas plieno ir aliuminio vertei pačiame produkte, o likusiai produkto vertei bus taikomas standartinis šalies importo tarifas.
Analitikų iš „Evercore ISI“ skaičiavimais, šis sprendimas paveiks daugiau nei 400 prekių kodų, kurių importo vertė pernai viršijo 200 mlrd. JAV dolerių. Prognozuojama, kad bendras efektyvusis JAV muitų tarifas dėl to padidės maždaug vienu procentiniu punktu.
Sprendimui aktyviai priešinosi dalis automobilių gamintojų. Užsienio gamintojų grupė ir „Tesla“ nesėkmingai prašė netaikyti muitų tam tikroms dalims, pavyzdžiui, plienui, naudojamam elektromobilių varikliuose. Jų pagrindinis argumentas – JAV vidaus pramonė neturi pakankamai pajėgumų patenkinti dabartinę šių specifinių komponentų paklausą.
JAV vyriausybės teigimu, šiuo žingsniu siekiama užkirsti kelią esamų muitų apėjimui ir toliau gaivinti Amerikos plieno bei aliuminio pramonę. Prekybos departamento atstovas Jeffrey Kessleris teigė, kad tai „uždaro kelius piktnaudžiavimui“. Šio išplėtimo aktyviai siekė ir JAV plieno gamintojai, tokie kaip „Cleveland Cliffs“ ir „Nucor“.
