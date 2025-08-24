Atskleidė didžiausią elektromobilių nuvažiuojamo atstumo „žudiką“: rekomenduojama atsižvelgti

Išanalizavusi tris milijonus kelionių, „Geotab“ nustatė, kad esant maždaug 30 laipsnių Celsijaus temperatūrai, vos viršijus 80 km/val. greitį, papildoma energija, reikalinga greičiui palaikyti, viršija tą, kurią naudoja oro kondicionierius.
„Daugelis vairuotojų vasarą delsia įjungti kondicionierių, norėdami sutaupyti energijos, tačiau mūsų duomenys rodo, kad didelis greitis nuvažiuojamam atstumui kenkia labiau“, – teigia „Geotab“ atstovė Charlotte Argue.
Taip yra dėl paprasto fizikos dėsnio. Važiuojant didesniu nei 80 km/val. greičiu, didžiąją dalį energijos automobilis sunaudoja ne riedėjimui, o kovai su oro pasipriešinimu.
Svarbiausia, kad oro pasipriešinimas auga ne tiesiogiai, o greičio kvadratu. Paprastai tariant, padvigubinus greitį, oro pasipriešinimui nugalėti reikia keturis kartus daugiau energijos.
Tyrimas pateikia du pavyzdžius. Elektrinis furgonas (65 kWh baterija), važiuodamas 80 km/val. greičiu, gali nuvažiuoti 230 km. Padidinus greitį iki 128 km/val., nuvažiuojamas atstumas krenta iki 142 km, arba net 38 procentais.
Aerodinamiškesnio elektrinio sedano rezultatai geresni, bet tendencija ta pati: važiuojant 80 km/val. jis gali įveikti 446 km, o greitį padidinus iki 128 km/val. – 322 km (25 proc. sumažėjimas).
„Geotab“ daro išvadą, kad sumažinus greitį vos 15–25 km/val., priklausomai nuo modelio, nuvažiuojamą atstumą galima padidinti daugiau nei 20 procentų. Tai – fundamentalus dėsnis, kurio nepakeis net ir talpesnės ateities baterijos.
