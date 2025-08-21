Mokslininkus nustebino oro tarša prie elektromobilių įkrovimo stotelių: palygino su įprastomis degalinėmis

Kalifornijos universiteto mokslininkai, kurių tyrimą aprašė naujienų agentūra „Bloomberg“, išmatavo oro kokybę 50-yje vietų Los Andželo apylinkėse (daugiausia prie „Tesla Supercharger“ stotelių) ir nustatė, kad vidutinė PM2,5 koncentracija siekė 15,2 mikrogramo kubiniame metre (µg/m³). Daugelyje vietų šis rodiklis viršijo Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas.
Manoma, kad labiausiai tikėtina šio reiškinio priežastis – galingi aušinimo ventiliatoriai pačiose stotelėse. Veikdami jie įtraukia orą ir kartu pakelia nuo žemės smulkias dulkes bei daleles, atsiradusias dėl padangų ir stabdžių dilimo.
Teigiama, kad įkrovimo tinklų operatoriai jau sprendžia šią problemą. Pavyzdžiui, didžiausias JAV tinklas „ChargePoint“ nurodo minimalų oro paėmimo angų aukštį, kad būtų išvengta dulkių įsiurbimo, o Europos operatoriai į aušinimo sistemas jau diegia oro filtrus.
Kaip teigia vienos iš tokių bendrovių atstovai, ventiliatorius pakelia dulkes lygiai taip pat, kaip tai daro pravažiuojantis automobilis ar vėjo gūsis. Jie taip pat pabrėžė, kad stotelių filtrai, ypač esančių uždarose automobilių stovėjimo aikštelėse, greitai užsiteršia, o tai tik įrodo, kad stotelės ne kuria, o kaip tik filtruoja aplinkos taršą.
