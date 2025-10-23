Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gabrielius Liaudanskas-Svaras susituokė su mylimąja Simona

2025-10-23 16:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 16:26

Grupės „G&G Sindikatas“ lyderio Gabrieliaus Liaudansko-Svaro gyvenime – jaudinančios permainos. Spalio 22-ąją, trečiadienį, jis susituokė su savo mylimąja Simona.  

Gabrielius Liaudanskas-Svaras su mylimąja (nuotr. BNS)

REKLAMA  

30

Džiugią žinią G. Liaudanskas-Svaras patvirtino portalui „Delfi“.  

Susižadėjo metų pradžioje

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Gabrielius ir Simona apie sužadėtuvės paskelbė šių metų pradžioje.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tąkart jo mylimoji paviešino sužadėtuvių žiedo nuotrauką ir šiltą žinutę.  

„Taip! Milijoną kartų TAIP!! Myliu“, – socialiniame tinkle rašė G. Liaudansko-Svaro mylimoji.

G. Liaudanskui-Svarui tai yra jau antroji santuoka.

Su pirmąja žmona Rima juodu išsiskyrė 2021-aisiais. 

 

 

Mėšlas
Mėšlas
2025-10-23 16:33
Neskęsta ,kol landsbergyno talibanas gyvuoja.
Tai visgi
Tai visgi
2025-10-23 16:47
partnerystę įteisino? Nes Lietuvoje kolkas vyrui ir transseksualui tuoktis negalima .
Pasakykit
Pasakykit
2025-10-23 16:37
Kelinta ta mylimoji?
