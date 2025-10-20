Atplėšusi sesers vestuvių kvietimą moteris patyrė šoką: „Pasakiau, kad mūsų šventėje nebus“

Daugelis žmonių įsivaizduoja, kaip atrodys tobula jų diena ir bandys išvengti visko, kas galėtų ypatingą dieną jiems trukdyti.
Viena moteris „Reddit“ forume atskleidė, kad jos sesuo yra taip pasiryžusi savo dieną padaryti tobula, kad net nekvies į šventę savo svainio, nes jis sėdi neįgaliojo vežimėlyje.
Perskaičius sesers vestuvių kvietimą – akibrokštas
Moteris paaiškino, kad buvo šokiruota, kai iš sesers gavo kvietimą į vestuves ir sužinojo, kad jos vyras neįtrauktas, o sužinojusi, kodėl, dar labiau nustėro.
Ji rašė: „Mano sesuo kitą mėnesį ištekės. Abu su vyru planavome vykti, bet kai gavome kvietimą, jis buvo skirtas tik man.
Kai paskambinau seseriai ir paklausiau apie tai, ji pasakė, kad mano vyras gali atvykti, bet ji paprašė, kad jo nebūtų jokiose šeimos nuotraukose.“
Moteris socialinės platformos vartotojams pasakojosi toliau:
„Mano vyras sėdi neįgaliojo vežimėlyje. Aš už jo ištekėjusi 8 metus. Jis sėdi neįgaliojo vežimėlyje nuo 16 metų ir mano šeima visada žinojo bei priėmė jį tokį, koks yra. Matyt, mano sesuo nenori jo nė vienoje savo vestuvių nuotraukoje, nes bijo, kad jis atims visą svečių dėmesį, nes jis yra „kitoks“.
Ji teisinasi sakydama, kad kai žmonės ateina ir pamato mūsų šeimos nuotrauką, jie visada klausia apie jį, nes jis vienintelis sėdi neįgaliojo vežimėlyje, todėl jis išsiskiria. Ji sako, kad nori, kad jos nuotraukose pagrindinis dėmesys būtų skiriamas tik jai.“
Perdėtas savanaudiškumas
Moteris tikino, kad supyko ant sesers dėl tokio savanaudiškumo, tačiau sulaukė netikėtos šeimos reakcijos. Nuolat skambinantys artimieji prašo atsiprašyti savo sesers už pastabas.
Moteris teigia: „Buvau supykusi. Aš nuėjau pas seserį ir pasakiau jai, kad ji yra savanaudiška nuotaka. Pasakiau, kad mūsų šventėje nebus.
Man skambina tėvai ir artimieji, sakydami, kad turiu atsiprašyti sesers, nes dabar ji nusiminusi. Aš pykstu ant jų, kad jie mano, jog yra gerai pašalinti mano vyrą iš šeimos nuotraukų dėl jo negalios.“
Kaip rašo mirror.co.uk, moteris dar labiau nusiminė, kai iš vyro išgirdo frazę, kad džiaugiasi tuo, jog jo nebus nuotraukose, nes nenori visiems būti našta:
„Mano vyras nekenčia būti našta žmonėms ir dabar sako, kad jam gerai, kad nebus nuotraukose. Dėl to dar labiau supykau, nes jis jaučiasi blogai dėl to, kas, mano nuomone, yra nepagrįsta.“
Sukėlė reakcijų audras
„Reddit“ įrašas sulaukė daugiau nei 1400 komentarų – žmonės negali patikėti tokiu siaubingu moters sesers prašymu.
Vienas žmogus rašė: „Tai absoliučiai problema, dėl kurios reikia kovoti. Jūsų sesuo nori neįtraukti jūsų vyro ne dėl kitos priežasties, o tik dėl jo vežimėlio, tai – nepriimtina.“
Kitas taip pat sutiko ir pridūrė: „Aš irgi nedalyvaučiau. Jis yra šeima ir jis yra jūsų vyras. Neįgaliojo vežimėlį jis pasirenka naudoti ne tik tam, kad būtų dėmesio centre, o todėl, kad jis be jo negali.“
„Faktas, kad tavo šeima nori, kad jos atsiprašytum, kelia pasipiktinimą. Tikėkimės, kad ji susiprotės ir supras, kad yra neteisi“, – teigė vienas „Reddit“ platformos vartotojų.
Dar vienas vartotojas pridūrė štai tokią pastabą: „Mane taip pykdo, kai žmonės pamiršta, kas yra vestuvės, nes nori „tobulų“ vestuvių.
Vestuvės yra apie dviejų asmenų šventė, kurie sujungia savo gyvenimus į vieną ir giliai myli vienas kitą, o ne apie tobulas nuotraukas, kurias būtų galima parodyti ir paskelbti savo „Instagram“. Tai taip paviršutiniška.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!